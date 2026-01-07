search icon



營收速報 - 今國光(6209)12月營收4.09億元年增率高達74.37％

鉅亨網新聞中心

今國光(6209-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣4.09億元，年增率74.37%，月增率0.24%。

今年1-12月累計營收為36.52億元，累計年增率50.66%。

最新價為61.7元，近5日股價下跌-5.74%，相關光 電 業上漲7.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2178 張
  • 外資買賣超：-2094 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-84 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 4.09億 74% 0%
25/11 4.08億 73% 1%
25/10 4.06億 96% 10%
25/9 3.68億 102% 37%
25/8 2.69億 50% -1%
25/7 2.71億 66% 9%

今國光(6209-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片、光學鏡頭之製造。光學鏡片、光學鏡頭之買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收今國光

相關行情

台股首頁我要存股
今國光61.7-3.59%
美元/台幣31.521+0.02%

#下跌三黑K線

中強短弱
今國光

94.12%

勝率

