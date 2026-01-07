營收速報 - 今國光(6209)12月營收4.09億元年增率高達74.37％
今年1-12月累計營收為36.52億元，累計年增率50.66%。
最新價為61.7元，近5日股價下跌-5.74%，相關光 電 業上漲7.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2178 張
- 外資買賣超：-2094 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-84 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|4.09億
|74%
|0%
|25/11
|4.08億
|73%
|1%
|25/10
|4.06億
|96%
|10%
|25/9
|3.68億
|102%
|37%
|25/8
|2.69億
|50%
|-1%
|25/7
|2.71億
|66%
|9%
今國光(6209-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片、光學鏡頭之製造。光學鏡片、光學鏡頭之買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
