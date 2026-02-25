川普國情咨文談伊朗核野心為開打鋪路？分析師：若美伊開戰 金價兩周內飆30%再創新高

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-25 15:30

美國總統川普在美東時間周二 (24 日) 的國情咨文演講中聲稱，即使在與華府談判的同時，伊朗也在努力重建其核計畫，這加劇市場對他正在為未來幾天進行新一輪軍事打擊做準備的猜測。對此專家表示，中東緊張局勢重燃所引發的地緣政治不確定性，為黃金市場創造了新的動能，如果緊張局勢，如果緊張局勢升級，金價很高。

川普國情咨文談伊朗核野心為開打鋪路？分析師：若開戰 金價兩周內飆30%創歷史新高(圖:shutterstock)

貴金屬資訊網站《Kitco News》報導，法國外貿銀行 (Natixis) 貴金屬分析師 Bernard Dahdah 出具最新研究報告中表示，在研究了以往的衝突後發現，如果美伊對峙升級，金價可能因新的避險需求而上漲 15%。

Dahdah 說：「價格漲幅大部分將發生在頭幾周，之後隨著市場看清其影響並做出調整，價格將開始回落」，並稱「鑑於當前金價橫盤整理，我們估計這可能意味著在攻擊開始後的兩周內達到每盎司 5500 美元至 5800 美元。」

他並指出，自本月以來，隨著美國總統川普加大對伊朗的強硬言論，金價重現強勢。地緣政治不確定性將上周金價推高至 5000 美元之上，但即便維持在高檔，該貴金屬始終未能站穩 5200 美元，現貨黃金周三 (25 日) 在亞洲早盤一度突破 5200 美元，但在歐洲市場交易時段收斂漲勢並回到 5200 美元之下。

儘管在地緣政治不確定性中，金價有進一步上漲空間，但 Dahdah 也示警，避險需求可能極為波動，且很少帶來持續上漲。「一旦衝突穩定下來，漲幅就會被抹去。這可能短則幾天，長則幾週，即使衝突持續時間更長也是如此。」

至於投資人在衝突可能發生期間應持何種態度，法國外貿銀行表示，川普政府將遵循其新近確立的行動模式，即採取有限度的行動。這家法國銀行也預估中東潛在危機將持續一個月。

Dahdah 說：「我們的理由是，川普政府更傾向於將自己限制在剷除不妥協的伊朗高層人物，同時保留政權結構和安全機構，這與委內瑞拉的情況類似，這跟布希政府試圖強加民主的戰略相反，例如在伊拉克和阿富汗，美國推翻了那裡的政權和軍隊。」

川普周二指出，繼美國去年的空襲摧毀伊朗核計畫後，伊朗官員再次追求他們的邪惡野心。他們想達成協議，但未說出永遠不會擁有核武器之類的話語。

川普的特使威科夫和女婿庫許納定於周四 (27 日) 在日內瓦與伊朗官員進行新一輪會談。川普警告，如果談判破裂，他正在考慮一系列軍事打擊選擇，但稱自己更傾向於達成協議。