鉅亨速報

營收速報 - 十銓(4967)12月營收36.30億元年增率高達211.28％

鉅亨網新聞中心

十銓(4967-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣36.30億元，年增率211.28%，月增率124.43%。

今年1-12月累計營收為204.28億元，累計年增率2.46%。

最新價為201元，近5日股價上漲18.02%，相關半導體業上漲11.28%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-900 張
  • 外資買賣超：-321 張
  • 投信買賣超：-10 張
  • 自營商買賣超：-569 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 36.30億 211% 124%
25/11 16.17億 79% 47%
25/10 11.02億 -8% -43%
25/9 19.46億 64% 108%
25/8 9.37億 -56% -27%
25/7 12.80億 -56% -43%

十銓(4967-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電腦及其週邊設備之買賣業務。一般電子材料,電子產品之買賣業務。

