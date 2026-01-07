營收速報 - 十銓(4967)12月營收36.30億元年增率高達211.28％
今年1-12月累計營收為204.28億元，累計年增率2.46%。
最新價為201元，近5日股價上漲18.02%，相關半導體業上漲11.28%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-900 張
- 外資買賣超：-321 張
- 投信買賣超：-10 張
- 自營商買賣超：-569 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|36.30億
|211%
|124%
|25/11
|16.17億
|79%
|47%
|25/10
|11.02億
|-8%
|-43%
|25/9
|19.46億
|64%
|108%
|25/8
|9.37億
|-56%
|-27%
|25/7
|12.80億
|-56%
|-43%
十銓(4967-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電腦及其週邊設備之買賣業務。一般電子材料,電子產品之買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
