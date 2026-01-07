營收速報 - 奇鋐(3017)12月營收139.41億元年增率高達110.24％
今年1-12月累計營收為1,396.39億元，累計年增率94.59%。
最新價為1375元，近5日股價下跌-6.86%，相關電腦週邊上漲2.32%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3238 張
- 外資買賣超：-614 張
- 投信買賣超：-2834 張
- 自營商買賣超：+210 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|139.41億
|110%
|-20%
|25/11
|173.82億
|142%
|6%
|25/10
|164.51億
|132%
|13%
|25/9
|145.03億
|128%
|15%
|25/8
|126.22億
|92%
|7%
|25/7
|118.11億
|93%
|11%
奇鋐(3017-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
