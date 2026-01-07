search icon



營收速報 - 奇鋐(3017)12月營收139.41億元年增率高達110.24％

鉅亨網新聞中心

奇鋐(3017-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣139.41億元，年增率110.24%，月增率-19.8%。

今年1-12月累計營收為1,396.39億元，累計年增率94.59%。

最新價為1375元，近5日股價下跌-6.86%，相關電腦週邊上漲2.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3238 張
  • 外資買賣超：-614 張
  • 投信買賣超：-2834 張
  • 自營商買賣超：+210 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 139.41億 110% -20%
25/11 173.82億 142% 6%
25/10 164.51億 132% 13%
25/9 145.03億 128% 15%
25/8 126.22億 92% 7%
25/7 118.11億 93% 11%

奇鋐(3017-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


