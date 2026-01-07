營收速報 - 中裕(4147)12月營收7,333萬元年增率高達56.86％
今年1-12月累計營收為6.11億元，累計年增率0.19%。
最新價為60.4元，近5日股價下跌-2.95%，相關生技醫療股價指數下跌-1.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+220 張
- 外資買賣超：+219 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|7,333萬
|57%
|93%
|25/11
|3,793萬
|-34%
|-2%
|25/10
|3,864萬
|-8%
|-35%
|25/9
|5,924萬
|35%
|17%
|25/8
|5,060萬
|1%
|34%
|25/7
|3,783萬
|-15%
|-31%
中裕(4147-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
