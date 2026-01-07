search icon



營收速報 - 中裕(4147)12月營收7,333萬元年增率高達56.86％

鉅亨網新聞中心

中裕(4147-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣7,333萬元，年增率56.86%，月增率93.33%。

今年1-12月累計營收為6.11億元，累計年增率0.19%。

最新價為60.4元，近5日股價下跌-2.95%，相關生技醫療股價指數下跌-1.04%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+220 張
  • 外資買賣超：+219 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 7,333萬 57% 93%
25/11 3,793萬 -34% -2%
25/10 3,864萬 -8% -35%
25/9 5,924萬 35% 17%
25/8 5,060萬 1% 34%
25/7 3,783萬 -15% -31%

中裕(4147-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


