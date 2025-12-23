鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-23 14:42

隨著全球 AI 的運算引發龐大電力消耗，促使美國的公用電網建設需求急速擴展，尤其在變壓器設備上形成結構性缺口。在 AI 強勁的電力需求下，南亞 (1303-TW) 今 (23) 日宣布與國內重電領導大廠華城 (1519-TW) 電機達成合作共識，雙方簽署 MOU，在模鑄式變壓器領域展開策略性合作，雙方將結合彼此的製造技術、市場開發與產業經驗等優勢，共同強化國際市場的供應能力。

南亞除了具備優異的國際品質水準外，生產線更持續導入數位化與智能製造，已完成 PLM、MES、APS 等系統建置，展現堅實的智慧工廠能力，成為本次與華城共同拓展海外市場的關鍵基礎。

華城近年也積極布局全球電力基礎建設市場，並承接美國電網升級計畫與大型 AI 資料中心 (Stargate 相關) 等專案。此次與南亞聯手合作，雙方將在產品開發、案件經營、技術支援、生產協同及市場拓展等面向展開深度合作，有助於提升整體供應鏈韌性、擴大產能規模及產品範圍，以滿足美國電力基礎建設快速成長的需求。

展望未來，南亞與華城將以更完善的產品組合和規模化的供應能力，共同擴大在國際市場的影響力，掌握全球能源轉型與 AI 基礎建設帶來的長期成長契機。