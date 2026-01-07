鉅亨網新聞中心 2026-01-07 13:30

委內瑞拉被捕總統馬杜洛 (Nicolás Maduro) 周一 (5 日) 在紐約聯邦法院首次出庭，面對美國政府貼上「毒品恐怖分子」標籤的重罪指控，他當庭拒絕認罪。此次出庭引人注目之處，在於馬杜洛延攬了美國頂尖刑事律師波拉克 (Barry Pollack) 作為其私人辯護律師。

波拉克是紐約華爾街 Harris St Laurent & Wechsler 律師事務所的合夥人，執業經驗超過 30 年，他最廣為人知的成就，是代表「維基解密」創辦人阿桑奇 (Julian Assange) 多年，並最終在 2024 年為他爭取到獲釋。

重磅指控與戲劇性逮捕

馬杜洛被控犯下毒品恐怖主義共謀、可卡因進口共謀以及持有機槍和破壞性裝置等多項刑事罪名，最高可能面臨終身監禁。美國政府將其列為「販毒恐怖分子」和「非法總統」。

美國檢察官指控，馬杜洛與委內瑞拉高層利用職務之便，在超過 25 年的時間裡，協助大型販毒組織，包括墨西哥錫那羅亞販毒集團 (Sinaloa Cartel)，將大量古柯鹼運往美國。馬杜洛是在上周六美軍對委內瑞拉首都卡拉卡斯 (Caracas) 進行突襲後被捕並移送至紐約的。

波拉克：從阿桑奇到安隆案的「王牌律師」

波拉克在法律界享有盛譽。《錢伯斯美國》(Chambers USA) 評價他「思路縝密、洞察深刻的律師」，形容他「生活、呼吸，甚至連睡覺都在想著打官司」。美國刑事辯護律師協會 (NACDL) 前會長 Andy Birrell 稱波拉克「散發著絕對可信度」，並認為他處理阿桑奇這種國際爭議人物的經驗，將是馬杜洛案的「最有力武器」。

波拉克最輝煌的戰績，是透過協商認罪協議，成功讓阿桑奇在面對美國《間諜法》指控後，於 2024 年獲釋，結束了這場長達十多年的國際法律紛爭。此外，他還曾成功讓前安隆 (Enron) 會計師克勞茲 (Michael Krautz) 的刑事欺詐指控獲得完全無罪開釋。波拉克也致力於平反冤案，他幫助推翻了 Martin Tankleff 的錯誤定罪，使其在被誤判謀殺雙親入獄 17 年後，撤銷了所有指控。

挑戰主權豁免與「非法綁架」

在首次代表馬杜洛出庭時，波拉克立即表明辯護方向，質疑美軍「戲劇性的綁架」行動的合法性。他論證，作為一個主權國家的元首，馬杜洛應享有豁免權。波拉克曾在受訪時表示，他與客戶投入大量時間相處，引導他們渡過「人生中最糟的危機」，最終成為「陪他們渡過難關的戰友」。