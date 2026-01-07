鉅亨網編輯林羿君 2026-01-07 10:38

美國廣播公司（ABC）引述消息人士報導，美國川普政府已告知委內瑞拉的臨時總統羅德里格斯，在石油生產領域必須僅與美國合作，並在銷售重質原油時優先考慮美國。同時要求委內瑞拉切斷與中國、俄羅斯、伊朗及古巴的外交關係、切斷經濟往來。

川普威逼委內瑞拉與中、俄斷交 石油合作僅限美國。(圖:shutterstock)

報導稱，美國告訴委內瑞拉必須滿足上述要求，才能允許其開採更多石油。白宮尚未就該報導作出回應。

目前尚不清楚美國究竟打算在多大程度上將中國、俄羅斯等國排除出委內瑞拉經濟體系。任何切斷關係的舉措，都將代表委內瑞拉全面的政治轉向；近年來，無論是在馬杜洛政府或其前任查維茲執政期間，委內瑞拉在經濟與安全穩定上都高度依賴上述四國。

儘管美國高層官員曾表示，美國無意佔領委內瑞拉，但川普多次明確表態，將在引導委內瑞拉未來走向上扮演主導角色，而該國相當一部分的未來發展將由石油收入支撐。川普政府計畫在未來一週內與美國石油公司會面，討論對這個南美國家的投資事宜。