川普威逼委內瑞拉與中、俄斷交 石油合作僅限美國
鉅亨網編輯林羿君
美國廣播公司（ABC）引述消息人士報導，美國川普政府已告知委內瑞拉的臨時總統羅德里格斯，在石油生產領域必須僅與美國合作，並在銷售重質原油時優先考慮美國。同時要求委內瑞拉切斷與中國、俄羅斯、伊朗及古巴的外交關係、切斷經濟往來。
報導稱，美國告訴委內瑞拉必須滿足上述要求，才能允許其開採更多石油。白宮尚未就該報導作出回應。
目前尚不清楚美國究竟打算在多大程度上將中國、俄羅斯等國排除出委內瑞拉經濟體系。任何切斷關係的舉措，都將代表委內瑞拉全面的政治轉向；近年來，無論是在馬杜洛政府或其前任查維茲執政期間，委內瑞拉在經濟與安全穩定上都高度依賴上述四國。
儘管美國高層官員曾表示，美國無意佔領委內瑞拉，但川普多次明確表態，將在引導委內瑞拉未來走向上扮演主導角色，而該國相當一部分的未來發展將由石油收入支撐。川普政府計畫在未來一週內與美國石油公司會面，討論對這個南美國家的投資事宜。
川普於週二 (6 日) 晚間表示，委內瑞拉將率先向美國輸送多達 5,000 萬桶原油；以目前西德州中級原油（WTI）的基準價格計算，價值超過 28 億美元。川普並宣稱，這批原油將以市價出售，所得收益將由兩國共享。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美逮捕委內瑞拉總統背後：一場圍繞「石油美元」霸權的隱密博弈
- 石油交易背後的政治博弈：委內瑞拉將向美國移交3000萬至5000萬桶石油 所售資金由川普監管
- 川普：委內瑞拉將向美移交3000萬至5000萬桶石油
- 輝達H200晶片輸中關鍵看訂單？黃仁勳：中國不會公告解禁、市場需求「非常高」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇