鉅亨網新聞中心 2026-01-07 16:10

隨著中國對多國實施最長 30 天的免簽政策，一股出乎意料的入境旅遊新趨勢正在悄然興起：前往中國接受醫療服務。中國頂級三甲醫院憑藉其高效、實惠且專業的服務，正成為許多歐美中產階級眼中「流淌著奶與蜜的應許之地」，將原本的觀光之旅，變成了精準的「醫療旅遊」。

過去，外國人到中國就醫，多半是長期居留的高管或尋求罕見病最後一線希望的絕望家庭。然而，如今持短期免簽護照入境的人群中，出現了大量來自巴黎的白領、溫哥華的退休教師，以及倫敦的自由職業者。驅動這一轉變的核心原因，是對本國漫長醫療等待時間的厭倦和對中國高效醫療服務的強烈需求。

以一位在法國定居的華人為例，他的腰椎間盤突出在法國需要等待至少大半年才能完成從全科轉診、預約專科、核磁共振到最終手術的全套流程，私人診所雖快但費用高昂。

而在中國，他計畫利用 30 天免簽期，直接飛往上海，在頂級三甲醫院掛特需號，一兩週內便可完成檢查和微創手術，剩餘時間還能進行康復理療。他算了一筆賬，即使計入往返機票、食宿費用，整體花費可能仍比在法國私立診所自費更划算，關鍵是「不用等」。

這種對比的震撼力，透過海外社交媒體和視頻平台的傳播被放大。美國博主 Cyrus 在影片中展示了一張在重慶做全套檢查，僅需幾百元人民幣的繳費單，感嘆這是在美國需要支付「一輛二手車」價格才能換來的結果。

英國的 Jason 則對深圳急診的效率感到震驚，描述醫生在深夜仍能在極短時間內出現，快速問診和俐落處理的過程，在他們看來，簡直是「最高效的工業奇蹟」。

中國醫療對外國中產的吸引力，主要來自於四個關鍵因素：效率、價格、制度紅利與專業經驗。在許多西方發達國家，冗長的預約和排隊機制，讓「時間」成為最大的隱形醫療成本，很多非緊急病症被活生生拖延。

而中國公立醫院這種「流水線般的高效運轉」，不僅治癒了他們身體上的病痛，更治癒了他們的「等待焦慮症」。

其次是令人難以置信的低價。外國人在中國看病雖為自費，但價格遠低於國際水準。這並非單純的匯率或物價差異，而是由於他們正在「抄底中國制度紅利」。

中國醫生漫長的培養成本、醫院龐大的基建投入、以及藥品集采後極限壓縮的價格體系，都是中國納稅人幾十年積累的基礎設施。外國患者僅憑一張機票，就能享受到這個龐大體系帶來的「溢價服務」。

此外，中國醫生在高強度訓練下積累的豐富經驗，在他們眼中等同於「神醫」級別的專業。儘管存在語言障礙，但海外博主直言能感受到中國醫生「解決問題的專業和乾脆」。可以說，在被本國醫療體系「整瘋」之後，這些外國人終於在地球的另一端，找到了可以「躺平看病」的地方。

然而，這波熱潮也為中國帶來了三道現實考題。首先是價格機制設計，中國不能永遠用補貼國內民眾的低價，去補貼全世界的中產階級，建立國際醫療雙軌制，如博鰲樂城模式或國際醫療旅遊試點，引導外籍人士到國際醫療部，按國際商業保險計價，成為賺取外匯的利器，是必須思考的商業策略。

其次是如何防止資源擠兌，如果大量外國遊客湧入兒科、急診科，必然會擠占普通門診號源，引發本國民眾不滿。

最後是城市承接能力，與其讓外國人在一線城市與本地居民搶專家號，不如利用海南等特區建立國際醫療基地，全封閉管理，同步全球藥械，將醫療流量轉化為經濟增量。