根據中國浙江省海港集團週一 (5 日) 公佈的數據，2025 年寧波舟山港完成貨物吞吐量突破 14 億噸，有望連續 17 年位居全球第一，年貨櫃吞吐量亦首次超過 4300 萬標準箱，穩居全球第三，港口綜合營運能級實現跨越式提升。

作為「21 世紀海上絲路」的重要樞紐，寧波舟山港不斷加密優化航線佈局。截至 2025 年底，寧波舟山港貨櫃航線達 309 條，連接全球 200 多國和地區的 700 多個港口，每日迎送貨輪近 300 艘次。

同時，寧波舟山港開通超 110 條海鐵聯運線路，業務範圍輻射 16 個省 (區、市) 的 69 個地級市，2025 年海鐵聯運業務量超過 200 萬標準箱，將服務延伸至內陸腹地。

此外，去年寧波舟山港海外業務蓬勃發展，以德國、杜拜海外倉為支點的物流服務網絡持續完善，新加坡、日本等海外辦事點相繼成立，全球化營運網絡加速形成。同時，港口積極參與國際港航交流活動，推動技術與管理標準輸出，國際話語權與影響力顯著提升。

寧波舟山港還持續創新物流模式，「寧波舟山港 - 威廉港」中歐快航進入常態化運營，將中歐航程縮短 10 餘天，並與海鐵聯運高效銜接，形成「海鐵聯運 + 中歐快航」雙快物流模式。

去年 9 月，中歐北極貨櫃快航航線在寧波舟山港首發，將其航線延展至北冰洋，打造出長三角至歐洲最快的海上通道，為外貿企業應對傳統航線不確定性提供了全新選擇。

更值得矚目的是，在《新華 · 波羅的海國際航運中心發展指數報告 (2025)》中，寧波舟山港歷史性躋身全球國際航運中心第 7 名位置，完成「五年進四位」的靚麗躍升。