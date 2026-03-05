鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-05 19:49

央行今 (5) 日公布外匯存底最新統計，截至 2026 年 2 月底，我國外匯存底金額為 6054.87 億美元，再創史上新高，較上月底小幅增加 10.30 億美元，呈連 3 月上揚。外匯局長蔡烱民指出，2 月雖然是孳息大月，但因月初川普提名華許出任聯準會主席導致匯市動盪，央行多次進場調節，進而抵銷部分增幅；針對近日伊朗戰事引發股匯市巨震，蔡烱民認為「最大震盪已過」，市場逐漸恢復冷靜消化利空消息，回歸公司基本面來看。

央行指出，2 月外匯存底變動主要受三大因素影響，首先是投資運用收益，是本月增長的核心動能；其次是主要貨幣對美元之匯率變動，在非美貨幣升貶互見下，此因素影響不大，第三則是央行為維持外匯市場秩序進場調節。

‌



根據統計，美元指數 2 月上漲 0.64%，英鎊貶值 1.43%、歐元貶值 0.86%、加幣貶值 1.12%、日元貶值 1.27%，澳幣則升值 1.77%、人民幣升值 1.63%，新台幣升值 0.45%。

隨著台股指數一路攻高，外資持股水位也持續攀升。統計顯示，截至 2 月底，外資持有國內股票及債券按市價計算，連同新台幣存款餘額共計 1 兆 4697 億美元，約當外匯存底的 243%。

外資動向部分，蔡烱民說明，台股蛇年封關前三個交易日與馬年開紅盤後四個交易日，外資匯入動能強勁，使得 2 月本金部分淨匯入達 115 億美元，但匯出盈餘與股利約 70 億美元，整體 2 月外資淨匯入約 40 多億美元。