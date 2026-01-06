鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-06 17:25

長園科 (8038-TW) 小金雞寰聖國際今 (6) 日與華南永昌證券簽署 IPO 輔導合約，啟動股票公開發行準備作業。公司將藉由資本市場資源，推動鋰鐵電池與儲能系統布局，切入 AI、高效能運算 (HPC) 與半導體等關鍵用電市場，提升公司競爭力。

寰聖國際成立於 2013 年，為長園科旗下子公司，專注於高性能鋰鐵電池 (LiFePO₄) 的研發、設計與製造，具備從電池模組開發、組裝，到系統整合與客製化解決方案能力。

寰聖國際產品應用領域泛及電動載具、機動工程車、表前與表後儲能系統、半導體自動化設備，以及半導體廠不斷電系統 (UPS) 專用電池模組，與機場行李拖車電池系統等，鎖定高可靠度與高安全標準的關鍵應用市場。

在半導體廠 UPS 與 AI 資料中心儲能應用方面，寰聖國際鋰鐵電池模組具備高安全性、快速反應、長循環壽命與穩定放電等特性，可有效因應高負載與瞬間用電變化，降低斷電風險，確保設備穩定運作；於機場行李拖車與智慧交通應用上，電池系統具備高耐用度、快速充放電、長時間運作及低維護需求等優勢，能滿足機場全天候、高頻率運作環境之嚴格要求，符合國際機場對安全與環保規範要求。

寰聖國際表示，隨著全球 AI 應用、半導體先進製程及資料中心建置持續擴張，市場對高安全性、高可靠度與長壽命儲能系統的需求快速攀升。公司持續投入電池核心技術研發，提供效能穩定、環保友善，且符合高階應用需求的能源解決方案，積極掌握 AI 與數位轉型所帶來的結構性成長機會。

寰聖國際董事長孫正強表示，此次與華南永昌證券合作，為公司發展的重要里程碑。在專業輔導機構協助下，將進一步完善公司治理架構、提升財務透明度，並依循主管機關相關規範，強化內部控制制度。公司進行 IPO 計畫將有助於公司持續深化半導體、AI 與智慧交通儲能應用，擴大研發與產能布局，並以更健全的治理架構與制度，回應資本市場期待。