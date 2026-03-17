鉅亨網記者陳于晴 台北
美國聯準會 (Fed) FOMC 會議即將登場，台北股匯今 (17) 日止跌反彈，加權指數收盤上漲近 500 點，新台幣兌美元匯率升破 31.9 元關卡，跟隨主要亞幣走揚，終場收在 31.885 元，升值 6.3 分，終結連三貶的走勢，台北與元太外匯總成交值萎縮至 21.86 億美元。
受中東戰事影響，外資近期大舉賣超台股並匯出，新台幣兌美元一度摜破 32 元整數大關，在央行介入調節下，台北匯市連續三個交易日爆巨量，不過，聯準會本周即將公布最新利率決策，市場轉趨觀望，使得今天整體交易明顯縮手，終場收在 31.885 元。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.44%，韓元強勢反彈 0.54%，新加坡幣升值 0.25%，新台幣升 0.2%，人民幣亦升 0.17%，日元則小漲 0.04%，主要亞幣幾乎全線走揚。
台積電今天上演秒填息，大盤終場收在 33836.57 點，上漲 494.06 點，站回月線 33642 點。權值股方面，市值二哥台達電噴漲近 6%，國巨亮燈漲停，鴻海同步走高。
美元指數近期衝破 100 大關，今天回跌至 99.7，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士指出，預期台幣短線仍隨亞幣區間震盪，而日元避險地位已被美元與瑞士法郎取代，原先市場預期的 160 防線可能不復存在，隨著戰亂發生，日本財務省對日元貶值的容忍空間恐擴大至 163 至 165 ，才會真正出手干預，否則太早介入只是浪費子彈。
本周是全球超級央行周，除了聯準會外，提醒投資人，須關注日本央行 (BOJ) 本周利率決策的立場，若明確釋放升息訊號，須防範日元套利交易資金大規模回流帶來的衝擊。
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