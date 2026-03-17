鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-17 18:48

美國聯準會 (Fed) FOMC 會議即將登場，台北股匯今 (17) 日止跌反彈，加權指數收盤上漲近 500 點，新台幣兌美元匯率升破 31.9 元關卡，跟隨主要亞幣走揚，終場收在 31.885 元，升值 6.3 分，終結連三貶的走勢，台北與元太外匯總成交值萎縮至 21.86 億美元。

受中東戰事影響，外資近期大舉賣超台股並匯出，新台幣兌美元一度摜破 32 元整數大關，在央行介入調節下，台北匯市連續三個交易日爆巨量，不過，聯準會本周即將公布最新利率決策，市場轉趨觀望，使得今天整體交易明顯縮手，終場收在 31.885 元。

‌



觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.44%，韓元強勢反彈 0.54%，新加坡幣升值 0.25%，新台幣升 0.2%，人民幣亦升 0.17%，日元則小漲 0.04%，主要亞幣幾乎全線走揚。

台積電今天上演秒填息，大盤終場收在 33836.57 點，上漲 494.06 點，站回月線 33642 點。權值股方面，市值二哥台達電噴漲近 6%，國巨亮燈漲停，鴻海同步走高。