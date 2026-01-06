臻鼎 - KY 表示，12 月合併營收延續成長動能，四大應用同步月增，其中以伺服器 / 光通訊 / 其他成長力道最為強勁，單月營收較上月大增逾 30%、較去年同期大增 70%，同時 IC 載板也保持月增、年增成長步調，兩大類應用營收雙雙創下單月新高紀錄，顯示公司在高階 AI 應用的布局已逐步轉化為實際成長動能。 整體第四季營收表現符合公司先前預期，季增 20.06%，年增 1.31%，站上 2025 年高峰與歷年單季新高。