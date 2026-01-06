鉅亨網記者張欽發 台北
臻鼎 - KY(4958-TW)6 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收為 193.21 億元，月增 6.62%，年增 22.70%，創下歷年同期次高。2025 年第四季營收達 568.70 億元，季增 20.06%，年增 1.31%，創新高。2025 全年營收達 1825.22 億元，年增 6.33%，再度刷新歷年新高紀錄。
臻鼎 - KY 表示，12 月合併營收延續成長動能，四大應用同步月增，其中以伺服器 / 光通訊 / 其他成長力道最為強勁，單月營收較上月大增逾 30%、較去年同期大增 70%，同時 IC 載板也保持月增、年增成長步調，兩大類應用營收雙雙創下單月新高紀錄，顯示公司在高階 AI 應用的布局已逐步轉化為實際成長動能。 整體第四季營收表現符合公司先前預期，季增 20.06%，年增 1.31%，站上 2025 年高峰與歷年單季新高。
展望 2026 年，臻鼎 - KY 指出，客戶在 AI 伺服器、光通訊、 IC 載板及 AI 應用產品等高階應用相關需求維持強勁，預期相關營收貢獻將逐漸放大。同時，隨著淮安、泰國及高雄的高階產能陸續開出並逐步發揮效益，近期有 10 個廠在動工建設中，預計資本支出達 500 億元以上，2026 年將高速成長，營收表現可望再創新高。
臻鼎–KY 在 2025 年 1-9 月營收 1256.62 億元，毛利率 18.45%，年增 0.38 個百分點，稅後純益 36.29 億元，年減 24.65%，每股純益 3.79 元。
