臻鼎攜手亞洲理工學院舉辦半導體論壇 推動PCB半導體產業鏈整合

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-21 18:13

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 科技集團日前攜手亞洲理工學院（AIT）於泰國曼谷盛大舉辦首屆「AIT-ZDT 論壇」，以「半導體時代的區域發展」為題，匯聚逾百位產官學界領袖，共同擘劃技術創新、高階人才培育及區域供應鏈韌性的藍圖。

臻鼎-KY董事長沈慶芳在泰國曼谷盛大舉辦首屆「AIT-ZDT 論壇」中致詞。(圖：臻鼎提供)

臻鼎 - KY 指出，藉由此一跨國交流，臻鼎科技集團持續深化半導體佈局，並充分發揮 One ZDT 策略在高階製程與跨平台整合的獨特戰略價值，驅動亞洲在半導體生態系中異質整合領域的地位。

臻鼎科技集團董事長沈慶芳於致詞時，重申集團深耕泰國及東南亞，致力推動區域產業升級與人才培育的堅定承諾。沈慶芳強調：「此次論壇標誌著臻鼎與 AIT 邁入深度戰略合作的關鍵里程碑。我們將以世界級的產業領導力，結合 AIT 卓越的學術研究資源，全面聚焦人才培育、技術合作與產學鏈結三大核心領域，致力建構具備高度韌性且永續發展的 PCB 及半導體生態系，進而提升雙方在國際市場的競爭力。」

亞洲理工學院校長李百祺於開幕致詞時亦強調，半導體與 PCB 是 AI 數位經濟的重要基石，AIT 將與臻鼎科技集團緊密合作，打造接軌產業的課程與實務研究，厚植區域人才，助力泰國及東南亞地區躍升為全球供應鏈的關鍵樞紐。論壇邀請到前台積電研發副總經理、現任清華大學半導體研究學院院長林本堅發表題為「自由市場與半導體技術」的主題演講。

他強調，半導體產業跨國合作與開放創新的重要性。林本堅院士被譽為「浸潤式微影之父」，曾以顛覆性的「以水為介質」技術，突破光學極限，推動全球半導體產業發展，讓摩爾定律得以延續多個世代。他在演講中強調，沒有哪個國家能獨自推動半導體創新，進步取決於共享的專業知識、多元化的人才、以及能促進持續研究和技術突破的自由市場環境。

臻鼎科技集團總經理簡禎富以「智慧製造與數位轉型驅動卓越製造，賦能 AI 世代之半導體異質整合」為題，深入剖析集團如何運用數位決策與智能工廠，將 PCB 產業價值鏈延伸至半導體領域，成為客戶跨越技術門檻的關鍵戰略夥伴。

簡禎富表示，隨著 AI 人工智慧、5G 通訊、次世代電子產品的爆發性成長，PCB 已從傳統電路載體升級為異質整合的關鍵平台。面對 AI 時代高效能運算的嚴苛需求，臻鼎 - KY 持續透過數位轉型實現製程升級，為先進封裝提供關鍵解方，更藉由產學強強聯手，加速培育新世代人才，以世界級的智造實力，引領亞洲半導體產業邁向價值鏈新高峰。

此外，亞洲理工學院行政與發展副校長 Siddharth K. Jabade 強調，產學之間的緊密協作是關鍵催化劑，有助於東協國家跳脫傳統的下游組裝代工模式，加速邁向高附加價值的上游研發與技術創新。