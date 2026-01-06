營收速報 - 星通(3025)12月營收1.85億元年增率高達176.17％
今年1-12月累計營收為6.78億元，累計年增率4.27%。
最新價為64.5元，近5日股價下跌-0.31%，相關通信網路下跌-0.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+925 張
- 外資買賣超：+923 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1.85億
|176%
|139%
|25/11
|7,776萬
|41%
|20%
|25/10
|6,503萬
|50%
|-38%
|25/9
|1.04億
|17%
|201%
|25/8
|3,475萬
|-55%
|11%
|25/7
|3,136萬
|-63%
|-29%
星通(3025-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為網路存取設備產品群。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
