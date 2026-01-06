search icon



營收速報 - 星通(3025)12月營收1.85億元年增率高達176.17％

鉅亨網新聞中心

星通(3025-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.85億元，年增率176.17%，月增率138.5%。

今年1-12月累計營收為6.78億元，累計年增率4.27%。

最新價為64.5元，近5日股價下跌-0.31%，相關通信網路下跌-0.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+925 張
  • 外資買賣超：+923 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.85億 176% 139%
25/11 7,776萬 41% 20%
25/10 6,503萬 50% -38%
25/9 1.04億 17% 201%
25/8 3,475萬 -55% 11%
25/7 3,136萬 -63% -29%

星通(3025-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為網路存取設備產品群。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收星通

