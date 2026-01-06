鉅亨網新聞中心 2026-01-06 16:45

港股周二 (6 日) 表現強勢，主要指數全天保持高位震盪。截至收盤，恒生指數上漲 1.38%，收報 26710.45 點；恒生科技指數上漲 1.46%，盤中曾衝高至 2.33%；國企指數上漲 1.05%。恒指大市成交額達到 2917.58 億港元。

盤面上，領漲大市的主要板塊包括中資券商股、有色金屬股和保險股。

‌



中資券商股全天表現強勢，其中招商證券大漲逾 12.03%，中金公司漲超 8%。有色金屬板塊震盪走強，中國大冶有色金屬和中鋁國際漲幅均超過 8%。招金礦業漲超 7%。

保險股保持活躍，雲鋒金融漲超 5%，中國平安漲近 5%。新華保險、中國太保等龍頭股更齊創歷史新高。

科網股整體漲多跌少，商湯 - W 大漲 5.80%。網易 - S、快手、嗶哩嗶哩均上漲超過 2%。然而，並非所有大型科技股均錄得升幅，阿里巴巴 - W 和小米集團 - W 逆勢走低，跌幅均超過 1%。另外，智能駕駛和 AI 醫療概念股當日表現強勁。下跌方面，昨日大幅領漲的腦機接口概念股集體回落。

多個機構觀點對支撐市場的前景持樂觀態度。開源證券指出，監管政策正進入「積極」週期。預計投行、公募基金和海外業務有望接替傳統業務，支持證券業 2026 年的盈利表現。由於券商板塊估值和機構持倉仍處低位，他們看好開年的佈局機會。

國家金融監督管理總局數據顯示，2025 年前 11 個月保險業保費收入同比增長 7.6%。中信建投證券認為，上市險企的業績有支撐，看好 2026 年壽險「開門紅」新單增速超預期。