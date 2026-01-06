Docter Inc.將於1月8日在香港舉辦全球投資人Roadshow法說會 攜手I Win Securities展示公司成長藍圖與資本市場戰略

鉅亨網新聞中心 2026-01-06 10:00

Docter Inc.（以下簡稱「Docter」或「本公司」），一家專注於醫療健康與科技整合的創新企業，今日宣布將於 2026 年 1 月 8 日（星期四）晚上 9:00（香港時間） 舉辦全球投資人 Roadshow 線上法說會，向國際投資人與機構夥伴說明公司最新營運進展、成長策略及未來資本市場布局。

本次 Roadshow 將透過 Zoom 線上會議方式舉行，並由 I Win Securities 擔任承辦券商。I Win Securities 具備豐富的美國資本市場與投資銀行實務經驗，將協助 Docter 與全球投資人進行專業、合規且高效的溝通。

在本次法說會中，Docter 管理團隊將重點說明：

• 公司核心業務模式與競爭優勢

• 醫療健康與科技整合的長期發展方向

• 近期營運成果與市場布局進展

• 未來成長策略與資本市場規劃

管理團隊亦將於會中與投資人進行即時互動，回應市場關切的關鍵議題。