鉅亨研報 2026-01-06 15:24

開年第一波資金行情：記憶體族群走強，華邦電、晶豪科領漲、AI 概念股凱崴續攻，下一檔熱門股都在這！？ (圖:shutterstock)

一、盤勢分析 (1/5)

2026 年台股開紅盤首日，多頭資金明確聚焦於「漲價題材」與「AI 實質受惠股」，其中記憶體族群展現最強勁的爆發力。受惠於三星放緩 DDR4 停產速度並鎖定伺服器訂單，加上 AI 需求擠壓產能，DRAM 與 NAND Flash 結構性缺貨確立，報價易漲難跌。華邦電 (2344)、晶豪科 (3006) 開盤即強勢攻頂，帶動族群全面噴出，顯示資金對於記憶體復甦循環的信心極強。

此外，AI 基礎建設需求持續外溢。PCB 上游鑽針廠凱崴 (5498) 受惠伺服器板層數增加、鑽針消耗量大增，股價強勢表態；光通訊華星光 (4979) 則因擴產計畫與 800G 產品進展明確，吸引法人目光。

二、個股熱度 TOP10

TOP10 元晶 (6443-TW)

熱度觀察： 雖然近期無新消息，但身為 SpaceX 太陽能合作夥伴，在馬斯克「太空 AI」藍圖持續發酵下，仍是衛星題材的重要指標股。

動態說明： 市場對低軌衛星與太空基建的長線想像空間大，建議關注 SpaceX 發射進度與相關訂單消息。

TOP9 十銓 (4967-TW)

熱度觀察： 11 月 EPS 高達 3.7 元，單月賺贏去年前三季，獲利爆發力驚人。

動態說明： 總經理直言記憶體將現「結構性缺貨」，2026 年上半年缺貨更嚴重。公司掌握充足低價庫存，獲利將隨報價上漲而放大。

TOP8 華星光 (4979-TW)

熱度觀察： 積極擴產因應光收發模組需求，2026 年 800G 產品投產在即。

動態說明： 受惠資料中心頻寬升級，400G/800G 產品需求強勁。公司擴產計畫明確，市場看好其在光通訊市場的領導地位，隨著新產能開出，營收獲利有望再創高峰。

TOP7 波若威 (3163-TW)

熱度觀察： 受惠矽光子與 AI 資料中心擴建潮，與台積電、輝達合作緊密。

動態說明： Google Gemini 3 帶動算力需求，資料中心擴建勢在必行，波若威作為關鍵供應鏈，長線營運動能無虞，靜待買盤回流點火。

TOP6 凱崴 (5498-TW)

熱度觀察： AI 伺服器規格升級，帶動高階鑽針需求噴發，股價表現強勢。