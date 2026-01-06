營收速報 - 穎崴(6515)12月營收9.28億元年增率高達103.79％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為78.57億元，累計年增率35.51%。
最新價為3130元，近5日股價上漲10.27%，相關半導體業上漲8.58%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+89 張
- 外資買賣超：-167 張
- 投信買賣超：+261 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|9.28億
|104%
|48%
|25/11
|6.25億
|44%
|-8%
|25/10
|6.80億
|5%
|2%
|25/9
|6.66億
|-6%
|30%
|25/8
|5.12億
|-18%
|-18%
|25/7
|6.26億
|5%
|66%
穎崴(6515-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
