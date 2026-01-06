search icon



營收速報 - 穎崴(6515)12月營收9.28億元年增率高達103.79％

鉅亨網新聞中心

穎崴(6515-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣9.28億元，年增率103.79%，月增率48.42%。

今年1-12月累計營收為78.57億元，累計年增率35.51%。

最新價為3130元，近5日股價上漲10.27%，相關半導體業上漲8.58%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+89 張
  • 外資買賣超：-167 張
  • 投信買賣超：+261 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 9.28億 104% 48%
25/11 6.25億 44% -8%
25/10 6.80億 5% 2%
25/9 6.66億 -6% 30%
25/8 5.12億 -18% -18%
25/7 6.26億 5% 66%

穎崴(6515-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


