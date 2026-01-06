search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 太景*-KY(4157)12月營收2.24億元年增率高達6482.79％

鉅亨網新聞中心

太景*-KY(4157-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣2.24億元，年增率6482.79%，月增率5327.13%。

今年1-12月累計營收為2.59億元，累計年增率72.24%。

最新價為14元，近5日股價上漲3.5%，相關生技醫療股價指數下跌-1.38%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3243 張
  • 外資買賣超：-3234 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 2.24億 6483% 5327%
25/11 412萬 31% 26%
25/10 328萬 -17% 225%
25/9 101萬 -66% -61%
25/8 259萬 -17% -16%
25/7 308萬 24% -5%

太景*-KY(4157-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收太景*-KY

相關行情

台股首頁我要存股
太景*-KY14+5.26%
美元/台幣31.516-0.07%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
太景KY

82.76%

勝率

#波段上揚股

偏強
太景KY

82.76%

勝率

#上升三法

偏強
太景KY

82.76%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty