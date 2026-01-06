營收速報 - 太景*-KY(4157)12月營收2.24億元年增率高達6482.79％
太景*-KY(4157-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣2.24億元，年增率6482.79%，月增率5327.13%。
今年1-12月累計營收為2.59億元，累計年增率72.24%。
最新價為14元，近5日股價上漲3.5%，相關生技醫療股價指數下跌-1.38%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3243 張
- 外資買賣超：-3234 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|2.24億
|6483%
|5327%
|25/11
|412萬
|31%
|26%
|25/10
|328萬
|-17%
|225%
|25/9
|101萬
|-66%
|-61%
|25/8
|259萬
|-17%
|-16%
|25/7
|308萬
|24%
|-5%
太景*-KY(4157-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
