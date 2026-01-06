營收速報 - 致茂(2360)12月營收36.47億元年增率高達59.29％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為283.11億元，累計年增率31.05%。
最新價為856元，近5日股價上漲3.84%，相關其他電子上漲2.14%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+881 張
- 外資買賣超：+845 張
- 投信買賣超：-69 張
- 自營商買賣超：+105 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|36.47億
|59%
|43%
|25/11
|25.58億
|31%
|8%
|25/10
|23.76億
|32%
|6%
|25/9
|22.38億
|27%
|2%
|25/8
|21.98億
|6%
|11%
|25/7
|19.74億
|10%
|-17%
致茂(2360-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
