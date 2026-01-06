search icon



營收速報 - 致茂(2360)12月營收36.47億元年增率高達59.29％

鉅亨網新聞中心

致茂(2360-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣36.47億元，年增率59.29%，月增率42.56%。

今年1-12月累計營收為283.11億元，累計年增率31.05%。

最新價為856元，近5日股價上漲3.84%，相關其他電子上漲2.14%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+881 張
  • 外資買賣超：+845 張
  • 投信買賣超：-69 張
  • 自營商買賣超：+105 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 36.47億 59% 43%
25/11 25.58億 31% 8%
25/10 23.76億 32% 6%
25/9 22.38億 27% 2%
25/8 21.98億 6% 11%
25/7 19.74億 10% -17%

致茂(2360-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


致茂

