鉅亨速報

營收速報 - 寶隆(1906)12月營收2.91億元年增率高達67.17％

鉅亨網新聞中心

寶隆(1906-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣2.91億元，年增率67.17%，月增率31.07%。

今年1-12月累計營收為31.12億元，累計年增率-3.11%。

最新價為11.75元，近5日股價下跌-0.43%，相關造紙工業下跌-1.48%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+12 張
  • 外資買賣超：+16 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 2.91億 67% 31%
25/11 2.22億 -16% -24%
25/10 2.92億 -1% 15%
25/9 2.53億 4% -12%
25/8 2.86億 31% 71%
25/7 1.67億 -43% -36%

寶隆(1906-TW) 所屬產業為造紙工業，主要業務為紙類之批發零售及國內外採購運銷業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收寶隆

寶隆11.75+0.43%
美元/台幣31.516-0.07%

