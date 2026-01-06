營收速報 - 寶隆(1906)12月營收2.91億元年增率高達67.17％
今年1-12月累計營收為31.12億元，累計年增率-3.11%。
最新價為11.75元，近5日股價下跌-0.43%，相關造紙工業下跌-1.48%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+12 張
- 外資買賣超：+16 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|2.91億
|67%
|31%
|25/11
|2.22億
|-16%
|-24%
|25/10
|2.92億
|-1%
|15%
|25/9
|2.53億
|4%
|-12%
|25/8
|2.86億
|31%
|71%
|25/7
|1.67億
|-43%
|-36%
寶隆(1906-TW) 所屬產業為造紙工業，主要業務為紙類之批發零售及國內外採購運銷業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
