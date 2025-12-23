諾和諾德口服版Wegovy獲准上市 股價上揚
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
丹麥製藥巨頭諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 宣布，美國食品藥物管理局 (FDA) 周一 (22 日) 批准了其口服版本的減重藥物 Wegovy，這是首款獲得監管機構批准的口服減重藥。
在消息公布後，諾和諾德的股價在紐約盤後交易中上漲了近 10%，美國存託憑證 (ADR) 漲幅也超過 8%。
口服版 Wegovy 獲批用於患有肥胖症或超重且至少擁有一種相關健康狀況的成年人，進行慢性體重管理，此舉有望擴大潛在病患群體。
此藥丸的活性成分與注射型 Wegovy 和 Ozempic 相同，均為 25 毫克的索馬魯肽 (semaglutide)。諾和諾德表示，這種每日一次的藥片是一種「便捷的選擇」，能提供與原始注射劑相同的減重效果。
根據諾和諾德進行的後期試驗結果顯示，服用 25 毫克口服索馬魯肽的參與者，平均體重減輕了 16.6%。該公司補充道，在約 1,300 名參與者中，有三分之一達到了 20% 或更高的體重減輕。諾和諾德執行長 Mike Doustdar 指出，Wegovy 藥片能幫助患者開始或繼續他們的減重旅程，並且沒有其他現行的口服 GLP-1 療法能夠匹敵 Wegovy 藥片所帶來的體重減輕效果。
此次批准對於諾和諾德的策略至關重要，旨在與競爭對手禮來公司 (LLY) 抗衡，並收復此前因競爭激烈而失去的市場份額。該藥物的批准有望為諾和諾德的銷售帶來提振，此前該公司曾因利潤預警而導致股價下滑。諾和諾德計畫在 2026 年 1 月初 於美國上市此藥物。該公司計畫以每月 149 美元起的價格，向自費患者銷售 1.5 毫克劑量的藥片。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 禮來減重藥快審有譜？傳FDA高層內部施壓
- 史上最猛減重針？禮來受試者最高瘦近三成！股價應聲走揚
- 減重藥太強！禮來市值一度衝上1兆美元 締造史上首家兆元藥廠紀錄
- 輝瑞收購減重藥新創公司Metsera 為何諾和諾德反成最大贏家？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇