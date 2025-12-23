鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-23 16:10

丹麥製藥巨頭諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 宣布，美國食品藥物管理局 (FDA) 周一 (22 日) 批准了其口服版本的減重藥物 Wegovy，這是首款獲得監管機構批准的口服減重藥。

諾和諾德口服版Wegovy獲准上市 股價上揚(圖:shutterstock)

在消息公布後，諾和諾德的股價在紐約盤後交易中上漲了近 10%，美國存託憑證 (ADR) 漲幅也超過 8%。

‌



口服版 Wegovy 獲批用於患有肥胖症或超重且至少擁有一種相關健康狀況的成年人，進行慢性體重管理，此舉有望擴大潛在病患群體。

此藥丸的活性成分與注射型 Wegovy 和 Ozempic 相同，均為 25 毫克的索馬魯肽 (semaglutide)。諾和諾德表示，這種每日一次的藥片是一種「便捷的選擇」，能提供與原始注射劑相同的減重效果。

根據諾和諾德進行的後期試驗結果顯示，服用 25 毫克口服索馬魯肽的參與者，平均體重減輕了 16.6%。該公司補充道，在約 1,300 名參與者中，有三分之一達到了 20% 或更高的體重減輕。諾和諾德執行長 Mike Doustdar 指出，Wegovy 藥片能幫助患者開始或繼續他們的減重旅程，並且沒有其他現行的口服 GLP-1 療法能夠匹敵 Wegovy 藥片所帶來的體重減輕效果。