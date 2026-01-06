鉅亨網記者彭昱文 台北
輝達 (NVDIA)(NVDA-US) 執行長黃仁勳 5 日現身美國消費性電子展 (CES) 演講，發布全新物理 AI(Physical AI) 模型，並將物理 AI 導入工業邊緣，多家台系合作夥伴研華、慧友、聰泰、圓剛等可望受惠。
根據輝達官網，台系相關合作夥伴包括研揚 (6579-TW)、研華 (2395-TW)、凌華 (6166-TW)、宜鼎 (5289-TW) 旗下安提國際、圓剛 (2417-TW)、慧友 (5484-TW)、立端、樺漢 (6414-TW) 子公司超恩、聰泰 (5474-TW) 等，提供配備 Thor 的系統，用於邊緣 AI、機器人技術與嵌入式應用。
黃仁勳表示，機器人技術的 ChatGPT 時刻已然到來，理解現實世界、推理並規劃行動的模型等物理 AI 的突破性技術，正開啟全新的應用，輝達的全端 Jetson 機器人技術處理器、CUDA、Omniverse 與開放式物理 AI 模型，強化全球合作夥伴生態系，透過 AI 驅動的機器人技術推動產業轉型。
NVIDIA IGX Thor 將即時物理 AI 帶入邊緣端而打造，結合高速感測器處理、企業級可靠性與功能安全，並以小型模組形式適配桌上型裝置，提供高效能 AI 運算效能，最高可達其前代 NVIDIA IGX Orin 的 8 倍。輝達也宣布，NVIDIA IGX Thor 將於 1 月稍晚發售。
