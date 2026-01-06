‌



黃仁勳表示，機器人技術的 ChatGPT 時刻已然到來，理解現實世界、推理並規劃行動的模型等物理 AI 的突破性技術，正開啟全新的應用，輝達的全端 Jetson 機器人技術處理器、CUDA、Omniverse 與開放式物理 AI 模型，強化全球合作夥伴生態系，透過 AI 驅動的機器人技術推動產業轉型。