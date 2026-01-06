鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-06 13:00

超微半導體 (AMD-US)周一 (5 日) 在 CES 消費電子展上宣布推出面向企業資料中心的新一代 AI 晶片 MI440X，主打中小企業在地化部署需求，客戶可透過自有設施運行硬體並儲存資料。

劍指輝達！超微推出面向企業資料中心新晶片MI440X：AI浪潮將持續推進（圖：Shutterstock）

超微執行長蘇姿丰還大力推薦該公司旗艦產品 MI455X，稱基於該晶片的系統在性能方面實現了飛躍，並稱基於該晶片的系統將大幅提升 AI 運算效率。

‌



蘇姿丰與輝達等科技領袖一致看好 AI 發展前景，指出該技術對算力的爆炸性需求遠未被滿足。

她在 CES 開幕前的主題演講中說道：「當前算力遠不足以支撐未來需求。過去幾年 AI 創新的加速度令人驚嘆，我們才剛起步。」這一表態也呼應了超微進軍 AI 硬體市場的決心。

蘇姿丰也表示，自 ChatGPT 推出以來，使用 AI 的活躍用戶已經從 100 萬人增加至 10 億人，這是網際網路花了數十年才達到的里程碑，預計 2030 年使用 AI 的活躍用戶將達 50 億人。為了讓 AI 無處不在，未來幾年內必須將全世界的計算能力增加 100 倍。

作為輝達在 AI 晶片領域最強勁的競爭者，超微近年來憑藉 MI 系列產品開闢數十億美元新業務，顯著拉動營收與利潤成長。此次新品發表被視為超微挑戰輝達壟斷地位的關鍵一步。投資人密切關注超微能否從輝達主導的數百億美元市場中奪取更多市佔率，而 MI455X 的性能突破將成為重要籌碼。