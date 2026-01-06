邁科 ( 6831-TW ) 受惠 AI 伺服器需求持續升溫，帶動散熱模組出貨增加，同步推升 12 月營收達 3.17 億元，年月雙成長，且 2025 全年營收達 37.03 億元，年增逾 8 成，創下歷史新高。邁科看好，今年液冷產品占整體伺服器營收比重將提升至 2 成。

‌



邁科表示，四大 CSP 陸續加大對 AI 伺服器與資料中心的投資，推升高功耗伺服器對高效能散熱解決方案的需求。目前 AI 伺服器相關產品占整體營收約 8 成，有望持續受惠。

展望 2026 年，隨著 AI 晶片功耗提升，伺服器散熱需求將延續成長動能，尤其是液冷散熱解決方案成長幅度顯著，而邁科液冷產品去年開始出貨，預期今年液冷產品占整體伺服器營收比重，將從 2026 年的個位數提升至 2 成。