鉅亨網新聞中心 2026-01-06 05:30

被外界視為美國重大軍事行動觀察指標的「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Report）周一 (5 日) 出現顯著飆升，有披薩店的客流量暴增達 1250%，不僅創下新高，也大幅超越先前攻擊委內瑞拉前夕的 770% 增幅，引發國際社會對美軍是否將有新一波軍事行動，特別是針對伊朗的猜測。

台灣時間 5 日中午左右（美東時間 4 日深夜 11 點許），五角大廈周邊披薩店的生意突然大幅增加。知名追蹤平台 X 帳號「五角大廈披薩觀測」（Pentagon Pizza Watch）發文指出，距離五角大廈 2.3 英里的 Papa John 披薩店客流量暴增至 1250％，遠高於平日。另一家距離五角大廈 1 英里的披薩店也報告客流量增加 313％。

‌



非官方的「五角大廈披薩指數」已將備戰狀態「DEFCON」（Defense Readiness Condition）調高成次高的 4 級。此外，另有訊息指出，當美國空軍 C-17 環球霸王運輸機從德國飛往中東時，五角大樓周邊的達美樂披薩也比平時繁忙了 400%。

「五角大廈披薩指數」的歷史可以追溯到冷戰時期，傳聞蘇聯特工曾藉由追蹤華盛頓特區的披薩外送情況來觀察美國政府活動。過去的紀錄也佐證了其觀察訊號的有效性：1990 年伊拉克入侵科威特和 1991 年波斯灣戰爭前夕，都曾觀察到類似現象。

上週美軍成功活捉委內瑞拉總統馬杜洛的突襲行動前，Papa John 披薩店的客流量增幅為 770%，而此次 1250% 的增幅，讓外界擔憂是否有更重大的軍事行動即將展開。

在披薩指數飆高的同時，美國與以色列方面也出現了多項與伊朗相關的異動。美國方面，披薩指數飆升前不久，國務院波斯語帳號在 X 平台發布了一張總統川普的照片，配有紅色波斯語文字「不要和川普總統玩遊戲」，並附帶警告：「川普總統是一個行動派。如果你不知道，現在你知道了。」

川普本人也在上週威脅伊朗，警告如果伊朗政權導致更多抗議者死亡，將「遭受非常嚴厲的打擊」。

以色列方面，據耶路撒冷郵報和以色列頻道 i24news 報導，以色列總理本傑明 · 內塔尼亞胡已批准一項名為「鐵拳打擊」的對伊朗新攻擊計劃。以色列軍隊因擔心伊朗可能將火力轉向以色列而進入最高戒備狀態。

內塔尼亞胡主持了一場長達 5 小時的安全會議，與安全內閣部長們討論了襲擊的時間和階段，並評估了包括加薩、黎巴嫩、敘利亞、葉門和伊朗在內的多條戰線局勢。

在美國和以色列有動作的同時，伊朗國內外情勢也處於高度緊張狀態。伊朗各地已連續第 8 天舉行抗議活動，有報告指出，示威、罷工和學生騷亂在 26 個省份的 78 個城市發生，總死亡人數上升至 20 人（包括 19 名平民和 1 名安全部隊成員）。儘管安全部隊部署增加，抗議活動的地理範圍仍持續擴大。

與此同時，伊朗革命衛隊部隊進行了空中和飛彈演習，包括啟動防空系統。德黑蘭和設拉子上空也傳出爆炸聲和閃光，作為預防性準備的一部分。