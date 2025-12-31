鉅亨網新聞中心 2025-12-31 11:13

中國「AI具身家庭機器人」第一股上市 95%營收來自海外。(圖截自臥安官網)

這家由李志晨和潘陽於 2015 年聯合創立的公司，憑藉其深耕家庭智慧場景十年的技術積累和獨特的商業化路徑，成功把握了當前 AI 物理落地的行業風口。

臥安機器人旗下品牌「SwitchBot」的產品線，從早期的手指機器人、窗簾機器人等智慧家庭產品，已逐步擴展至 AI 具身家庭機器人系統，涵蓋增強型執行機器人及感知決策系統等。

臥安的商業模式獨樹一幟，超過 95% 的營收來自海外市場，其中日本是其最大的收入來源，2025 年上半年佔比高達 67.7%。

得益於此，臥安機器人在 2022 年至 2024 年間，收入從 2.75 億元人民幣增長至 6.10 億元人民幣，複合年增長率達 49%，並於 2025 年上半年實現了經調整 EBITDA 達 5,414 萬元人民幣的扭虧為盈，毛利率持續攀升至 54.2%。

同時，臥安機器人在 2024 年以 20.7% 的市佔率，穩居日本 AI 具身家庭機器人系統產業零售額排名第一。

公司持續保持約 20% 的高比例研發投入，專注於機器人定位、AI 視覺和邊緣運算等核心技術。在產品佈局上，除了現有基礎產品，臥安正積極開闢運動機器人（如 AI 網球機器人 Acema）和陪伴機器人（如 AI 陪伴機器人 Kata Friends）等新賽道，並計劃於 2026 年 1 月推出首款專用於家務的人形機器人 H1。