中國「AI具身家庭機器人」第一股上市 95%營收來自海外
被譽為中國「AI 具身家庭機器人第一股」的臥安機器人 (06600-HK) 週二 (30 日) 正式在香港交易所主機板掛牌上市，發行價為每股 73.8 港元，首發募資總額達 16.4 億港元，上市首日收盤市值約為 164.11 億港元。
這家由李志晨和潘陽於 2015 年聯合創立的公司，憑藉其深耕家庭智慧場景十年的技術積累和獨特的商業化路徑，成功把握了當前 AI 物理落地的行業風口。
臥安機器人旗下品牌「SwitchBot」的產品線，從早期的手指機器人、窗簾機器人等智慧家庭產品，已逐步擴展至 AI 具身家庭機器人系統，涵蓋增強型執行機器人及感知決策系統等。
臥安的商業模式獨樹一幟，超過 95% 的營收來自海外市場，其中日本是其最大的收入來源，2025 年上半年佔比高達 67.7%。
得益於此，臥安機器人在 2022 年至 2024 年間，收入從 2.75 億元人民幣增長至 6.10 億元人民幣，複合年增長率達 49%，並於 2025 年上半年實現了經調整 EBITDA 達 5,414 萬元人民幣的扭虧為盈，毛利率持續攀升至 54.2%。
同時，臥安機器人在 2024 年以 20.7% 的市佔率，穩居日本 AI 具身家庭機器人系統產業零售額排名第一。
公司持續保持約 20% 的高比例研發投入，專注於機器人定位、AI 視覺和邊緣運算等核心技術。在產品佈局上，除了現有基礎產品，臥安正積極開闢運動機器人（如 AI 網球機器人 Acema）和陪伴機器人（如 AI 陪伴機器人 Kata Friends）等新賽道，並計劃於 2026 年 1 月推出首款專用於家務的人形機器人 H1。
CEO 李志晨強調，臥安堅信未來的家庭場景將延續人類社會的分工邏輯，專用機器人才是最優解，這使得每個機器人都有清晰的角色邊界，確保人永遠是家庭的主人。臥安的成功上市與其「專用、落地、自我造血」的策略緊密相關，使其在競爭激烈的人形機器人賽道中成為資本市場看好的稀缺商業化標的。
