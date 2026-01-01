川普委國行動揭示新世界秩序、點燃軍工股 分析師：地緣政治大洗牌來了

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-06 03:28

據《CNBC》報導，歐亞軍工股周一 (5 日) 大漲，投資人認為委內瑞拉總統馬杜洛被推翻可能帶來重大地緣政治變化，長期有利軍備需求。

川普推翻委內瑞拉政權展現砲艦外交，全球軍工股大漲。

德國最大軍火製造商萊茵金屬漲逾 9.3%，軍事技術與監控專家 Hensoldt 漲逾 8.2%。義大利 Leonardo 漲逾 6.3%，德國同業 Renk 漲約 8%，瑞典戰機製造商 Saab 漲逾 6%。

‌



亞洲市場，日本 IHI Corp 領漲軍工股，漲約 9%，三菱重工業緊隨其後漲逾 8%，川崎重工業漲近 8%。南韓 Hanwa Aerospace 收盤漲 7%，Poongsan 漲逾 2%。

美國市場，戰機大廠洛克希德馬丁 (LMT-US) 和軍用飛機製造商諾斯洛普格魯曼 (NOC-US) 分別漲逾 2% 和 3%。iShares 美國航太國防 ETF(ITA-US) 漲逾 2%，創盤中新高。

分析師：地緣政治大變化

富爾克拉姆資產管理投資長 Fawaz Chaudhry 表示，馬杜洛被推翻是將重塑地緣政治的訊號。

「美國總統川普援引門羅主義，談論美國要透過軍事力量控制附近地區。」Chaudhry 周一告訴《CNBC》，此舉是個試圖邁向新時代的世界，基本上要靠軍事實力去控制，這跟以前的政策完全不同。

Chaudhry 預期，美國這種更強硬的外交政策長期內將促成「歐洲更多重新武裝、亞洲更多重新武裝」，軍工股和軍事支出會持續增加。

軍工股走勢大逆轉

Moneta 資深投資顧問 Aoifinn Devitt 分析，軍工股近期因烏克蘭可能達成和平協議而表現疲軟，但川普展現的「砲艦外交」作風將徹底改變這個局面。

Devitt 認為，美國這種單邊動武模式可能擴散到其他國家，促使各國加強軍備以防萬一。她指出，當前已有多個有利國防業的因素，特別是德國大幅增加軍事預算，並獲得政府全力支持。

她強調，世界正邁入「新世界秩序」，各國被迫增加國防開支因應變局。雖然這類支出可能無法有效創造就業或推動長期經濟成長，但在當前國際情勢下已成為各國的必要選擇。

美元避險地位生變

富蘭克林鄧普頓研究所首席市場策略師 Stephen Dover 表示，其他在別處有領土野心的國家可能受到川普政府單方面動武的鼓舞。