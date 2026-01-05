search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估上修至1.03元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.95元上修至1.03元，其中最高估值1.58元，最低估值0.03元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.58(1.58)3.295.79
最低值0.03(0.03)-6.3-3.3
平均值1.03(1.02)0.271.7
中位數1.03(0.95)0.461.96

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值14.61億37.14億58.47億
最低值8.82億8.78億30.13億
平均值11.74億28.12億42.45億
中位數11.88億28.34億38.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.09-7.44-3.14-0.290.41
營業收入778萬4,281萬7,551萬1.87億4.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIREN

相關行情

台股首頁我要存股
Iris Energy Ltd42.7+13.1%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty