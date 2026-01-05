鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估上修至1.03元，預估目標價為80.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.95元上修至1.03元，其中最高估值1.58元，最低估值0.03元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.58(1.58)
|3.29
|5.79
|最低值
|0.03(0.03)
|-6.3
|-3.3
|平均值
|1.03(1.02)
|0.27
|1.7
|中位數
|1.03(0.95)
|0.46
|1.96
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.61億
|37.14億
|58.47億
|最低值
|8.82億
|8.78億
|30.13億
|平均值
|11.74億
|28.12億
|42.45億
|中位數
|11.88億
|28.34億
|38.36億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.09
|-7.44
|-3.14
|-0.29
|0.41
|營業收入
|778萬
|4,281萬
|7,551萬
|1.87億
|4.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI熱潮沒退！晶片之後 資料中心概念股出線
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估下修至0.95元，預估目標價為80.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy LtdIREN-US的目標價調降至80元，幅度約6.43%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估上修至1.03元，預估目標價為85.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇