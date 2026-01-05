鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估下修至0.47元，預估目標價為11.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.48元下修至0.47元，其中最高估值0.65元，最低估值0.44元，預估目標價為11.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.65(0.65)
|0.87
|1.06
|0.78
|最低值
|0.44(0.44)
|0.38
|0.59
|0.78
|平均值
|0.48(0.48)
|0.56
|0.85
|0.78
|中位數
|0.47(0.48)
|0.55
|0.9
|0.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|180.94億
|190.22億
|236.60億
|183.90億
|最低值
|167.36億
|175.28億
|179.14億
|183.90億
|平均值
|177.70億
|181.76億
|195.95億
|183.90億
|中位數
|178.96億
|180.29億
|188.33億
|183.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.27
|1.49
|1.76
|0.99
|營業收入
|334.26億
|235.52億
|246.94億
|198.45億
詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
