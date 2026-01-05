search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 達麗(6177)12月營收61.99億元年增率高達1398.03％

鉅亨網新聞中心

達麗(6177-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣61.99億元，年增率1398.03%，月增率1550.07%。

今年1-12月累計營收為95.31億元，累計年增率-22.64%。

最新價為51.9元，近5日股價下跌-1.5%，相關建材營造下跌-1.87%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1075 張
  • 外資買賣超：+2067 張
  • 投信買賣超：-823 張
  • 自營商買賣超：-169 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 61.99億 1398% 1550%
25/11 3.76億 -83% 80%
25/10 2.08億 -95% -19%
25/9 2.57億 58% -79%
25/8 12.15億 717% 529%
25/7 1.93億 -25% 10%

達麗(6177-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收達麗

相關行情

台股首頁我要存股
達麗51.9-1.33%
美元/台幣31.538+0.38%

鉅亨贏指標

了解更多

#槌子

中強短弱
達麗

90.91%

勝率

#極短線弱勢

中強短弱
達麗

90.91%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty