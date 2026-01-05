營收速報 - 達麗(6177)12月營收61.99億元年增率高達1398.03％
達麗(6177-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣61.99億元，年增率1398.03%，月增率1550.07%。
今年1-12月累計營收為95.31億元，累計年增率-22.64%。
最新價為51.9元，近5日股價下跌-1.5%，相關建材營造下跌-1.87%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1075 張
- 外資買賣超：+2067 張
- 投信買賣超：-823 張
- 自營商買賣超：-169 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|61.99億
|1398%
|1550%
|25/11
|3.76億
|-83%
|80%
|25/10
|2.08億
|-95%
|-19%
|25/9
|2.57億
|58%
|-79%
|25/8
|12.15億
|717%
|529%
|25/7
|1.93億
|-25%
|10%
達麗(6177-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
