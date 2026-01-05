億而得1/22掛牌上櫃 今年營收目標增雙位數

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-05 17:08

全球嵌入式非揮發性記憶體 (eNVM) 矽智財 (IP) 業者億而得 (6423-TW) 即將在 1 月 22 日掛牌上櫃，董事長黃文謙表示，今年隨著客戶量產規模擴大，權利金收入將優於去年，加上新客戶導入推動技術服務費成長，全年營收力拚雙位數增長。

億而得董事長暨總經理黃文謙。(圖：業者提供)

億而得配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣 720 張，競拍底價 50 元，最高投標張數 90 張，暫定承銷價 60 元。競拍時間為 1 月 7 日至 9 日，1 月 13 日開標；1 月 12 日至 14 日辦理公開申購，1 月 16 日抽籤，1 月 22 日上櫃。

‌



億而得近年在權利金收入快速放大的帶動下，該公司營收結構持續優化，權利金占比穩定維持在 7 成以上，展現典型「輕資本、高毛利、高續約率」的 IP 公司體質。法人指出，隨著客戶量產規模擴大與全球出貨量持續攀升，億而得權利金收入具備長期可預測的階梯式成長動能。

億而得營運模式主要來自「技術服務費」與「權利金」兩大來源，其中權利金為主力。2024 年技術權利金收入達 1.74 億元，占整體營收比重 77.43%，技術服務收入約 5,072 萬元，占比 22.57%；近三年權利金占總營收比重皆維持在 70% 至 80% 區間，顯示公司已成功由「專案型收入」轉為「穩定型權利金現金流」，營運結構趨於成熟穩定。

億而得表示，矽智財產業本身即具備固定成本低、毛利率高的先天優勢，身為純 SIP 設計公司，億而得並不直接從事晶片生產與製造，無需負擔龐大設備投資與原物料波動風險，屬於極輕資本營運模式。在權利金貢獻度拉升下，公司 2023 年與 2024 年毛利率皆高達 99%，幾近「純 IP 獲利結構」，屬高獲利體質。

億而得的 SIP 產品導入客戶後，一旦進入量產階段，即可依晶圓售價按比例收取權利金，收費比率約落在 1% 至 5% 區間。由於晶片產品生命週期長，且晶圓廠數量、產能與 IC 設計公司應用規模持續成長，使得權利金收入可隨著客戶出貨規模擴大而持續累加。

在財務結構方面，與動輒動用數百億元資本支出的製造型半導體業者不同，億而得無需負擔龐大資本支出，且營運成本結構穩定。在高毛利與權利金收入支撐下，公司現金流表現穩健，獲利不易受短期景氣循環劇烈波動影響。法人指出，隨著電源管理 IC、驅動 IC、感測器與物聯網相關晶片市場規模逐年放大，半導體 IP 市場仍具長線成長空間。

在區域布局上，億而得營收來源分散於多個主要半導體聚落，有效降低單一市場風險。2024 年營收中，中國大陸 (含香港) 為最大市場，貢獻約 0.99 億元，其次依序為台灣、韓國、新加坡與美國。合作夥伴方面，億而得於台灣、中國、韓國、美國、新加坡、日本、歐洲與東南亞均設有客戶與晶圓廠據點，形成橫跨亞洲與美洲的多元布局。