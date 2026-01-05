鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-05 17:06

仁寶 (2324-TW) 參與 CES 2026，會中展示最新一代車用紅外線技術系統 (ITS)，並與旗下智易科技 (3596-TW) 共同展出，展出先進汽車雷達平台，與仁寶紅外線感知系統一同亮相，展示集團在車用感測技術的整合實力。

仁寶於展會中展示最新一代車用紅外線攝影機，以及搭載 AI 技術的 CADT 感知運算平台 (Classification、Distance、Action、Tracking)。仁寶指出，此平台專為強化低能見度環境下的行人安全所設計，並協助車廠符合即將上路的各項法規，包含 FMVSS127 與 UN R152 行人自動緊急煞車 (AEB) 性能要求，特別針對夜間與惡劣氣候環境。

此外，仁寶也於展會中呈現多項實車整合範例，展示紅外線攝影機配置於車頭水箱護罩、頭燈、前擋風玻璃、車頂及後保桿等位置的應用。

為持續推動車用安全科技進化，仁寶與旗下智易攜手展示紅外線與雷達感測技術的協同效益。智易展示新一代車用雷達技術，具備高精度物件偵測、短中距離感知能力，並能於都會與高速道路環境中維持穩定效能。

仁寶與智易共同呈現紅外線與雷達的互補優勢，展現在各種光源、天候與距離條件下，皆能提供可靠的偵測能力。