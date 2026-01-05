鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-05 16:57

電力系統整合商安葆 (7792-TW) 即將於 1 月底掛牌上櫃，董事長陳志復今 (5) 日表示，在 AI 帶動下，資料中心、再生能源、半導體等需求增加，目前在手訂單比去年增長一倍，訂單能見度達 2028 年第一季。

安葆深耕備援電力系統超過 30 年，受惠 AI 算力高速成長、數據中心與再生能源建設齊頭並進，全球用電結構快速改寫，公司也成為全方位電力系統整合方案領導者。安葆 2025 年前 11 個月累計營收 50.66 億元，年增 36.83%。

安葆為回應客戶用電穩定與能源效率需求，逐步由備援電力應用延伸至主用電力系統，並以前瞻布局在地型多元能源微電網 (Micro Grid) 為發展方向，掌握能源轉型與電力韌性所帶來的長期成長機會。

安葆多年來累積完整的設計、採購、施工 (EPC) 實績，服務範圍涵蓋氫氣、沼氣及地熱等多元創能解決方案。公司自主開發的不斷電負載轉移系統 (PLTC)，結合動態與靜態 UPS、飛輪儲能裝置及鋰鐵電池櫃，提供自發電端、儲能端至用電端的整體系統規劃，並整合電壓驟降保護與自主研發的並聯控制技術，在系統可靠度與能源效率之間取得良好平衡。

在核心技術層面，不斷電負載轉移系統 (PLTC) 為安葆解決方案的價值核心。該系統以工業級可程式邏輯控制器為主軸，可於市電與自備電系統間進行平順且無縫的負載轉移，支援多重備援架構及跨廠區並聯應用。

截至目前，安葆建設的容量已累計達 1,600MW，約當核三廠裝置容量的 85%，並已於多家國內半導體廠與大型資料中心完成實際運轉驗證，廣泛應用於高科技廠房之穩定供電需求。

隨著資料中心規模持續擴大，以及海內外接單動能升溫，UPS 與儲能相關業務占比呈現成長趨勢。UPS SI 不斷電系統營收占比已由 2023 年的 23%，提升至 2024 年的 34%，並於 2025 年進一步提高至 40%，反應高可靠度電力基礎建設需求持續增加。

此外，安葆長期深耕半導體產業，與多家晶圓製造大廠維持穩定合作關係，半導體相關銷貨占比逾 7 成，反映該產業在電力系統高度客製化、長期驗證與嚴格認證門檻下所形成的訂單能見度。除半導體產業外，公司客戶亦涵蓋科技製造業、資料中心、金融機構及大型醫療院所等多元應用場域。