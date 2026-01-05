鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-05 18:58

台北捷運今年 1/3 起開放使用電子支付 QR 乘車碼，台新銀行此次成功獨家承作北捷「信用卡感應」與「QR Code 乘車碼」收單服務，根據統計，上線短短 2 天已有超過 1 萬名台新卡友順利刷進閘門，當中以 30-40 歲的壯年族群為主，占比約 4 成。為鼓勵民眾響應，台新再推出獨家體驗期加碼，綁國際 Pay 搭乘，新戶享有 10 次免費、舊戶 5 次免費，若綁「台新 Pay+」回饋 3.8% 更有感。

台新銀行個人金融總處執行長包國儀表示，整併後的台新新光金控客戶數達 1150 萬人，等同「每兩位台灣人就有一位是台新新光客戶」。為服務更龐大的客群，台新宣布將第一數位品牌 Richart 全面升級，從單一銀行產品轉化為橫跨人壽、證券等全領域的數位賦能品牌。

包國儀指出，去年啟動「思維合一」與生態圈擴張戰略後，點數應用與場景化回饋的效果遠超預期。2026 年起，Richart 品牌正式再造為「台新銀行 | Richart」，這不僅是視覺上的更動，更是戰略升級。未來 Richart 的身影將不限於數位帳戶或 App，包含新光人壽、台新證券及各類異業合作場域，都將導入 Richart 的數位體驗，實現「品牌再造、產品升級、產業革新」三大願景。

針對外界關注北捷收單如何賺錢，台新銀行支付金融處處長黃天麟表示，台新過去擁有承作高鐵、電商龍頭 momo 及大型藝文售票 (如寬宏、江蕙演唱會) 的高壓交易處理經驗，面對每日 200 萬人次的北捷，台新這次得標，是不計利潤地承擔起智慧城市基礎建設的責任。

他指出，台新與北捷團隊歷經 12 個月的努力，攻克了全世界技術難度最高的交通支付環境。目前半年試營運期由台新信用卡獨家提供感應進站，是為了確保技術規格與帳戶介接萬無一失。今年 7 月 1 日起，將讓每年約 600 萬人次的國際旅客，都能持海外信用卡或 Apple Pay「免按鍵、直接過閘」，提升台灣國際觀光友善度。

除了擴展交通生態圈外，台新也公布跨境支付新進展。繼韓國韓亞集團 (Hana Pay) 合作後，台新 Pay+ 預計於 2 月初正式開通日本跨境支付，屆時在日韓指定通路使用台新 Pay+ 綁定卡片，最高享 3.8% 點數回饋且免收 1.5% 海外手續費。台新正透過數位支付的「拼圖」，建構無現金的生活體驗。