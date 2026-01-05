鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-05 20:14

台鐵集集支線受災害影響受損，停駛近 4 年，經台鐵公司施工復建後，今 (5) 日起復駛通車至集集車站，由藝術家洪易打造專屬彩繪列車也首度亮相。交通部長陳世凱表示，今日起集集線每日將有 23 班次列車進出車站，重振觀光也支援通勤，預計 7 月全線恢復行駛至車埕站，並規劃串連高鐵 (2633-TW) 彰化站，形塑中部具吸引力的觀光廊帶，也帶動沿線整體發展。

受 2021 年 8 月豪大雨、地震等天災重創，讓台 16 線公路邊坡嚴重坍塌，致使集集支線隧道及鐵軌受損，封閉通行，加上該支線 1、2、3 號隧道使用逾 80 年，長期累積漏水、淨空不足及軌道線形不佳等，台鐵考量運行安全決議徹底整修完工。

‌



台鐵今日也在集集車站站前廣場舉行「集集線第一階段復駛典禮」，由台鐵董事長鄭光遠邀請交通部長陳世凱親自出席，與中央、地方貴賓及地方民眾共同見證集集線重返營運的重要時刻。

陳世凱於致詞時指出，集集線不僅是一條交通路線，更承載著地方居民的生活軌跡與世代記憶，觀光若能自然結合在地生活，才能長久且深刻，這是一門需要用心經營的藝術，未來將持續推動鐵道與觀光整合，並規劃串連高鐵彰化站，形塑中部具吸引力的觀光廊帶，帶動沿線整體發展。

鄭光遠則表示，集集線第一階段復駛具有高度指標性意義，象徵集集支線復建工程已取得關鍵進展，配合推動的「臺鐵集集支線基礎設施改善計畫」，已完成第 2 及第 3 號隧道改善工程，包含結構補強、邊坡穩定及整體行車安全提升，大幅強化營運安全與可靠度。