大立光取代奇景？ 奇景澄清與上詮合作未有變化
鉅亨網記者魏志豪 台北
市場今 (5) 日傳出，大立光 (3008-TW) 挾精密光學的對位技術取代奇景 (HIMX-US)，成為與上詮合作的最新供應商。奇景晚間發出聲明強調，公司與上詮 (3363-TW) 是共同封裝光學 (CPO) 的策略合作夥伴，各項合作皆持續積極推進中，並未發生如媒體所稱之變化。
在 CPO 技術布局上，奇景提供獨特的 WLO (Wafer-Level Optics) 先進奈米光學壓印技術，與上詮共同開發之矽光子封裝解決方案已取得顯著技術突破及成果，第一代解決方案正在通過主要客戶及關鍵合作夥伴的技術與可靠度驗證。雙方正穩步朝 2026 年量產就緒目標邁進。
同時，針對未來世代高速光學傳輸與先進 CPO 架構，奇景指出，公司持續以策略夥伴身分，與全球頂級客戶及生態系合作夥伴共同研發，以回應 AI 資料中心與高速運算市場快速成長的長期需求。
奇景先前預期，CPO 將在未來數年成為公司主要的營收與獲利貢獻來源。
