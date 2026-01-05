大立光取代奇景？ 奇景澄清與上詮合作未有變化 

在 CPO 技術布局上，奇景提供獨特的 WLO (Wafer-Level Optics) 先進奈米光學壓印技術，與上詮共同開發之矽光子封裝解決方案已取得顯著技術突破及成果，第一代解決方案正在通過主要客戶及關鍵合作夥伴的技術與可靠度驗證。雙方正穩步朝 2026 年量產就緒目標邁進。