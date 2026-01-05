鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-05 12:14

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (5) 日宣布於「2025 台灣最佳國際品牌價值」奪魁，以 25.95 億美元 (約新台幣 814 億元) 的品牌價值，第十二度成為台灣最具價值國際品牌。

華碩共同執行長許先越表示，華碩深感榮幸能再次獲得台灣最具價值國際品牌的肯定。華碩致力於創造全方位、迎向未來的解決方案，在各領域中整合廣泛的 AI 應用並務實推動，提升全球使用者的生活品質。尤其在 Copilot+ PC 的領導地位，以及 AI 基礎設備的穩健佈局，充分展現華碩在兼顧成長與誠信治理的同時，持續塑造智慧運算未來的能力。

‌



華碩身為全球 AI 領域的佼佼者，將智慧科技整合至多項產品與服務中。自 2024 年 5 月至 2025 年 7 月，憑藉 ExpertBook、ProArt、Zenbook 和 Vivobook 等全系列 Copilot+ PC 的卓越表現，成功躍居全球市佔領先地位。

同時，華碩逾 AI 伺服器營收佔比持續超過 15%，鞏固在 AI 基礎設備和主權 AI 技術領域的領導角色；而伺服器至今也成功應用在七項重大國家級專案。