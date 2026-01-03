鉅亨網編譯許家華 2026-01-03 10:57

金融數據公司 S3 Partners 指出，美國總統川普旗下社群媒體公司川普媒體與科技集團 (DJT-US) 近期股價大漲後，放空部位明顯攀升，顯示部分交易員押注該股可能回吐先前漲幅。S3 Partners 表示，放空比率上升，反映市場對股價續漲動能抱持保留態度。

自 12 月 18 日宣布將與獲得 Google 支持的 TAE Technologies 進行規模約 60 億美元的合併案以來，尚未實現獲利的川普媒體股價已累計上漲逾 30%，且在消息公布後的兩個交易日內一度暴漲 63%。不過，股價急升也吸引更多放空交易進場。

‌



S3 Partners 於週五發布的報告指出，自合併案公布後，川普媒體的放空股數增加 31%，來到接近 1,600 萬股，為 10 月以來的高點之一。隨著該股週五再漲 4%，收在每股 13.77 美元，相關放空部位的名目價值約達 2.18 億美元，代表市場中有相當規模的資金押注股價下跌。