鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-31 17:10

川普媒體與科技集團公司 (DJT-US) 旗下的金融科技品牌 Truth.Fi，周二 (30 日) 在紐約證券交易所 (NYSE) 正式推出了 5 支以「美國製造」和「美國優先」為主題的 ETF。顯示這家以社群平台為核心的公司，正嘗試將其政治影響力轉化為可投資的金融產品。

這 5 支新上市的 ETF 均以 Truth Social 品牌命名，其投資標的旨在體現「美國優先」的理念，涵蓋國防安全、能源、科技等多元化產業。這 5 支基金分別是：

‌



1. Truth Social 美國安全與國防 ETF (TSSD-US)

2. Truth Social 美國偶像 ETF (TSIC-US)

3. Truth Social 美國能源安全 ETF (TSES-US)

4. Truth Social 美國紅州房地產 ETF (TSRS-US)

5. Truth Social 美國前沿領域 ETF (TSFN-US)

DJT 首席執行官兼董事長 Devin Nunes 在聲明中表示，他們很高興能為那些希望投資美國創新精神的「愛國投資者」提供一系列 ETF。他強調，這些獨特的基金為美國人提供了一個絕佳的途徑，讓他們能夠表達對美國經濟實力、韌性與巨大未來前景的樂觀態度。Yorkville America Equities 擔任這些基金的發起人和投資顧問。

儘管推出了新產品，市場對 DJT 的反應卻十分複雜。在 ETF 上市首日，DJT 公司的股價下跌了 4.48%。這反映出投資者對公司從核心媒體業務轉向金融產品的態度存在分歧。市場擔憂，這種業務多元化可能會稀釋公司的焦點，或被視為政治影響力向金融領域的延伸。

然而，ETF 本身的表現相對平穩：4 支新基金小幅上漲了約 1%，另一支基金的成交量則極低。

此次 ETF 的推出，被視為川普媒體試圖將其政治主題與投資產品綁定，以吸引 MAGA 支持者資金的嘗試。在金融產品規劃方面，川普媒體的雄心不止於此。該公司計畫在 2026 年推出更多 ETF，包括股票型以及透過 Foris Capital(Crypto.com 的經紀交易商) 提供的數位資產型基金。此前，他們已提交了涵蓋純比特幣、比特幣與以太幣組合等加密資產 ETF 的申請。