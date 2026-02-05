日韓旅遊回饋「加碼」 一銀聯名卡最高5.5%回饋首刷送200滿3萬享機場接送

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-05 10:53

第一銀行因應台灣民眾對日本與韓國旅遊的高度需求，宣布全面升級一卡通聯名卡權益，結合春節與 228 連假推出限時加碼活動。即日起至 3 月底，持卡於日韓實體商店消費最高可享 5.5% 回饋，且刷機票或團費達 3 萬元門檻，更額外贈送機場接送服務。除了海外優惠，一銀也同步強化國內消費回饋，包含壽星生日週末 2% 回饋及連鎖早餐店 5% 優惠，並針對新戶提供首刷禮。

日韓旅遊回饋「升等」刷一銀聯名卡最高5.5%回饋首刷送200滿3萬享機場接送。（圖：一銀提供）

根據交通部數據顯示，日本及韓國持續蟬聯台灣人海外旅遊的熱門目的地。第一銀行為優化卡友體驗，特別針對一卡通聯名卡推出海外實體商店不限通路、不限金額 3.5% 回饋無上限的誘人條件。

針對即將到來的旅遊旺季，一銀更加碼祭出登錄活動，持卡人只要在 3 月底前於海外實體商店累積消費滿 1 萬元，即可再獲得 2% 加碼，累計回饋率高達 5.5%。此外，考量出國通勤需求，只要刷卡支付團費或機票滿 3 萬元，即可享有免費機場接送服務，讓卡友從出發首站便能感受到銀行的貼心安排。

在深耕海外市場的同時，第一銀行一卡通聯名卡也將優惠觸角延伸至國內日常消費。即日起至 6 月底，卡友只要申請電子帳單，在正卡持卡人生日當月份的每個週六及週日，國內一般消費皆自動享有 2% 回饋。針對通勤族最重視的早餐商機，一銀也與麥味登、Q Burger、弘爺漢堡、早安美芝城等知名連鎖早餐店合作，推出刷卡享 5% 回饋的平日專屬優惠。