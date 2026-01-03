指數再平衡將至 白銀恐迎38億美元賣壓 小摩示警：1月面臨集中拋售風險

鉅亨網編譯許家華 2026-01-03 10:00

白銀價格在過去一年大幅上漲後，短期內可能面臨來自指數再平衡的賣壓考驗。摩根大通分析師指出，彭博商品指數即將進行的年度權重調整，可能在 1 月上旬引發規模可觀的白銀期貨拋售，對銀價形成壓力。

（圖：REUTERS/TPG）

根據摩根大通由席爾領軍的分析團隊在 12 月 11 日發布的報告，彭博商品指數將於 1 月 8 日至 1 月 14 日進行再平衡，屆時可能透過期貨合約賣出約 38 億美元的白銀。該行同時預估，受 2025 年價格上漲影響，黃金也可能因同一指數再平衡而出現約 47 億美元的賣壓。

‌



彭博商品指數是全球主要商品指數之一，約有 1,090 億美元資金追蹤，每年更新一次目標權重，並於每年 1 月進行再平衡。摩根大通分析師指出，相較之下，即將到來的標普 GSCI 商品指數再平衡，預期引發的白銀賣出規模將明顯較小。

在價格表現方面，白銀過去一年已上漲逾一倍，來到每盎司 72 美元；黃金同期上漲約 60%，報每盎司 4,318 美元。摩根大通分析團隊指出，黃金與白銀可能連續第三年因指數再平衡而面臨賣壓。隨著今年價格再度大幅跑贏其他商品，目前的權重與價格水準意味著，為了達到 2026 年的目標配置，市場可能需要賣出約 1.1 萬口、相當於 COMEX 黃金總未平倉量 3% 的期貨合約，以及約 1.3 萬口、占 COMEX 白銀未平倉量約 9% 的期貨部位。COMEX 為芝商所集團旗下主要金屬交易所。

分析師在 12 月 12 日的另一份報告中進一步指出，若白銀在 2026 年 1 月展期前持續顯著跑贏，所需的再平衡賣出規模還可能進一步放大，且以年增幅來看，賣壓占未平倉量的比例已高於 2025 年。

摩根大通分析團隊也提醒，在整體流動性偏低的情況下，如此相對集中的白銀賣壓，可能較以往更具破壞性，對銀價造成明顯衝擊，這也是市場在接近 1 月再平衡與展期期間需要密切關注的風險。