2025-12-30

白銀周一 (29 日) 在在首次突破每盎司 80 美元大關後急劇回落，交易員急忙尋找大跌原因，高盛亞洲交易部門最終得到結論是：市場並無「確切的做空理由」。

白銀急跌 交易員忙著原因 高盛：沒有確切的做空理由

對於本次下跌，分析人士普遍認為，極端的市場情緒正面臨修正。在此次暴跌前，白銀價格因中國投機需求激增而近乎垂直上漲，上海現貨白銀較倫敦價格的溢價一度超過 8 美元，創下歷史新高。

其中，彭博總經策略師 Adam Linton 同意高盛的觀點，認為「沒有確鑿證據」，但他補充說：「雖然白銀回調沒有明顯的驅動因素，但流動性不足以及白銀的拋物線式上漲，意味著它很容易受到反噬。」他強調，預計在 2025 年剩餘的交易日裏，金屬市場不穩定的價格走勢可能會成為常態。

由於市場投機氣氛濃厚，加上假期期間流動性稀缺、交易所提高按金要求，以及技術指標顯示的極端超買信號，讓劇烈的修正不足為奇。在此之前，芝加哥商品交易所 (CME) 已宣布，將從周一開始提高部分 Comex 白銀期貨合約的保證金，以減少投機行為。

市場結構和技術指標也顯示出回調的必要性。PFR ExtremeHurst 模型——一種用於識別引發自我強化狂熱的羊群行為的工具，已經觸發了白銀的頂部衰竭信號。類似的信號曾在 10 月份準確預示了黃金 11% 的回調。

資金流向方面，高盛期貨交易員 Robbie Dwyer 指出，周一早盤出現了明顯的清算潮，全天時段拋售了 4 萬口合約。儘管 ETF 在 12 月 19 日至 26 日期間，買入了 1300 萬盎司白銀，但這並未阻止期貨市場的獲利回吐。