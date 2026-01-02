〈台新新光合併〉吳東亮：「新光人壽」品牌浴火重生 打造4兆級保護傘

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-02 17:29

台新人壽與新光人壽於 2026 年元旦正式合併，並於今（2）日在新光人壽總部大樓舉行「新新共好 開創新局」合併茶會。台新新光金控董事長吳東亮親自出席，感性回顧父輩創業艱辛，並強調合併後的新光人壽將以近 4 兆元的資產規模，成為全台第四大壽險公司，邁向浴火重生的新里程碑。

吳東亮：「新光人壽」品牌浴火重生 打造4兆級保護傘。(鉅亨網記者陳于晴攝)

吳東亮在致詞中感性提到，新光人壽由其父親吳火獅於 1963 年創立，從挨家挨戶拜訪打下根基，發展至今已成為深植人心的品牌。他強調，這把守護台灣家庭、為大眾遮風避雨的「大傘」，是新光最寶貴的資產。

為了傳承這份深厚的信賴，兩家人壽合併後決定續用「新光人壽」名稱，吳東亮直言，「這是對新光品牌深受大眾信賴的尊重，也是對經營團隊的高度肯定。」

針對此次合併，吳東亮提出「新新共好」的深度詮釋，新光的「新」代表超過一甲子的品牌底蘊，是守護台灣社會穩固的基礎；台新的「新」代表承襲自外商的靈活創新策略與高效管理，是公司加速成長的動能。

吳東亮坦言，雖然在法律程序上經歷了合併與更名的過程，但這對「新」的新光人壽而言，是關鍵且必要的「去蕪存菁」，象徵著企業的浴火重生。

合併後的新光人壽實力大幅躍升，根據統計，總資產規模達到新台幣 3 兆 9619 億元，逼近 4 兆元大關，穩居台灣第四大保險公司。吳東亮指出，合併後不論是業務動能、資本實力還是風險承擔能力，都有顯著提升。

吳東亮感性指出，「先父常說，我們賣的不只是保單，而是對家庭的承諾。」他承諾，未來將讓這把守護 500 萬保戶的大傘變得更加強韌、穩健。

吳東亮最後向主管機關及全體員工表達誠摯謝意，並強調新光人壽未來將秉持「認真、創新、永續」的精神。他承諾，新光人壽將不只是提供人身保險，更要成為保戶資產管理的智慧好夥伴，與社會大眾「認真向前，與光同行」。