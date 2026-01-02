search icon



營收速報 - 艾姆勒(2241)12月營收1.02億元年增率高達67.94％

鉅亨網新聞中心

艾姆勒(2241-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.02億元，年增率67.94%，月增率5.34%。

今年1-12月累計營收為7.83億元，累計年增率13%。

最新價為37.2元，近5日股價下跌-0.41%，相關汽車工業下跌-0.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-317 張
  • 外資買賣超：-247 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-70 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.02億 68% 5%
25/11 9,710萬 75% 28%
25/10 7,609萬 43% 7%
25/9 7,141萬 33% 21%
25/8 5,916萬 -6% 5%
25/7 5,635萬 7% 32%

艾姆勒(2241-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為逆變器散熱模組及其零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


