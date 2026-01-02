search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

Raymond James恢復對蘋果研究 維持「與大盤同步」評級

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導

投資銀行 Raymond James 周五 (2 日) 恢復對蘋果 (AAPL-US) 的研究報導，並給予「與大盤同步」的評級。這家機構認為，蘋果目前的估值已充分反映其基本面，因此短期內股價缺乏大幅跑贏大盤的空間。

cover image of news article
Raymond James恢復對蘋果研究 維持「與大盤同步」評級(圖:shutterstock)

截至 2025 年 12 月 31 日，蘋果股價收於 271.86 美元，市值約達 4.06 兆美元。根據 Raymond James 的估計，該股目前的交易價格約為 2027 會計年度 GAAP 收益的 31 倍，這高於蘋果 5 年平均本益比 (高於 20 倍) 的區間。若按企業價值計算，蘋果估值約為 4.12 兆美元。


Raymond James 指出，iPhone 17 的換機周期是近期股價表現的關鍵驅動力。分析師預計，受惠於裝置上的生成式 AI (GenAI) 功能、更高的儲存配置，以及全系列配備 ProMotion 技術，2025 年日曆年 iPhone 營收約為 2,170 億美元，略高於市場共識的 2,140 億美元。他們預計 2025 年 iPhone 出貨量將年增約 4%，達到約 2.38 億支。

服務部門被描述為日益重要的貢獻者，占 2025 財年營收約 26%。服務提供高利潤和經常性收入，有助於平抑硬體銷售的季節性。

Raymond James 預測，從 2024 年到 2027 年，服務營收將以約 13% 的複合年增長率成長，達到約 1,430 億美元，屆時將占總營收約 29%。儘管服務部門成長強勁，該機構強調蘋果的整體表現仍與硬體周期，特別是 iPhone，緊密相關。

蘋果的活躍設備裝機量已成長至約 24 億支，這支持了升級需求，但要在規模上實現增量成長變得更加困難。分析師並未看到足夠的近期催化劑，足以推動其股價相對於其他涵蓋範圍內的股票持續跑贏大盤。

在財務預測方面，Raymond James 預計 2026 財年營收約為 4,508 億美元，GAAP 每股收益為 8.19 美元；2027 財年營收約為 4,804 億美元。

這家機構指出蘋果兩個主要的近期風險：關稅和零組件定價帶來的成本壓力。預計關稅相關影響將使 12 月季度營收減少約 14 億美元。此外，儘管蘋果在其他地區進行多元化，但供應鏈集中在中國仍被視為持續的風險。

截至 2025 財年末，蘋果持有約 547 億美元的現金和有價證券，以及約 970 億美元的長期債務。


文章標籤

蘋果iPhone 17評級Raymond James估值市值

相關行情

台股首頁我要存股
蘋果271.86-0.45%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty