2026-01-02

投資銀行 Raymond James 周五 (2 日) 恢復對蘋果 (AAPL-US) 的研究報導，並給予「與大盤同步」的評級。這家機構認為，蘋果目前的估值已充分反映其基本面，因此短期內股價缺乏大幅跑贏大盤的空間。

Raymond James恢復對蘋果研究 維持「與大盤同步」評級(圖:shutterstock)

截至 2025 年 12 月 31 日，蘋果股價收於 271.86 美元，市值約達 4.06 兆美元。根據 Raymond James 的估計，該股目前的交易價格約為 2027 會計年度 GAAP 收益的 31 倍，這高於蘋果 5 年平均本益比 (高於 20 倍) 的區間。若按企業價值計算，蘋果估值約為 4.12 兆美元。

Raymond James 指出，iPhone 17 的換機周期是近期股價表現的關鍵驅動力。分析師預計，受惠於裝置上的生成式 AI (GenAI) 功能、更高的儲存配置，以及全系列配備 ProMotion 技術，2025 年日曆年 iPhone 營收約為 2,170 億美元，略高於市場共識的 2,140 億美元。他們預計 2025 年 iPhone 出貨量將年增約 4%，達到約 2.38 億支。

服務部門被描述為日益重要的貢獻者，占 2025 財年營收約 26%。服務提供高利潤和經常性收入，有助於平抑硬體銷售的季節性。

Raymond James 預測，從 2024 年到 2027 年，服務營收將以約 13% 的複合年增長率成長，達到約 1,430 億美元，屆時將占總營收約 29%。儘管服務部門成長強勁，該機構強調蘋果的整體表現仍與硬體周期，特別是 iPhone，緊密相關。

蘋果的活躍設備裝機量已成長至約 24 億支，這支持了升級需求，但要在規模上實現增量成長變得更加困難。分析師並未看到足夠的近期催化劑，足以推動其股價相對於其他涵蓋範圍內的股票持續跑贏大盤。

在財務預測方面，Raymond James 預計 2026 財年營收約為 4,508 億美元，GAAP 每股收益為 8.19 美元；2027 財年營收約為 4,804 億美元。

這家機構指出蘋果兩個主要的近期風險：關稅和零組件定價帶來的成本壓力。預計關稅相關影響將使 12 月季度營收減少約 14 億美元。此外，儘管蘋果在其他地區進行多元化，但供應鏈集中在中國仍被視為持續的風險。