2026-01-02

面對全球氣候變遷挑戰與 2050 淨零排放目標，台肥台中廠硝酸工場引進國際領先的 KBR(Kellogg Brown & Root) 三級減量技術，此一計畫已於 2025 年 12 月 19 日獲得環境部審核通過「自主減量計畫」取得碳費優惠費率，不但節省可觀碳費，而且也大幅降低溫室氣體排放，成為綠色轉型企業典範。

引進KBR三級減量技術 台肥台中廠獲環境部核定適用碳費優惠費率。(圖/台肥提供)

依照環境部規定，年溫室氣體排放量達 25,000 公噸二氧化碳當量以上之電力與製造業，將被納入碳費課徵對象。台肥台中廠因硝酸工場在生產過程中副產氧化亞氮 (N₂O)，也就是《氣候變遷因應法》所列管的七大溫室氣體之一，因而成為台灣首先面對碳費挑戰的業者之一。

台肥持續投入碳減量技術與製程優化，積極配合環境部於 2024 年 8 月 29 日公告的碳費三項子法，展現企業實踐氣候行動的決心。台肥強調，引進 KBR 三級減量技術之後，減量效率高達 95% 以上，且不影響製造效率，相關設備預計將於 2028 年第一季前完成建置。

硝酸為化學肥料生產的關鍵原料，N₂O 雖然並非傳統空氣污染物，但對全球暖化影響甚鉅，依據聯合國 IPCC 公告之全球暖化潛勢係數 (GWP)，每公斤 N₂O 相當於 265 公斤 CO₂。台肥透過與國內外專業技術廠商合作，積極降低製程中 N₂O 排放濃度，並朝向低碳肥料產品發展，支援永續農業。