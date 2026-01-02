search icon



營收速報 - 2026年1月2日台股中小型公司12月營收一覽（新增1家）

鉅亨網新聞中心

本次公布12月營收一覽

截至台北時間2026年1月2日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
毅嘉-電子零組件業 9.12億 15.2%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
毅嘉-電子零組件業 9.12億 4.7%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有0家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 0家
介於10～50億 >= 0% 1家
介於10～50億 < 0% 0家
介於10～50億 <= -20% 0家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 0家
小於10億 >= 0% 0家
小於10億 < 0% 0家
小於10億 <= -20% 0家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
毅嘉-電子零組件業 9.12億 15.2%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
毅嘉-電子零組件業 9.12億 4.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股營收速報台股營收12月營收電子零組件業毅嘉電子零組件業毅嘉

