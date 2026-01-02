營收速報 - 2026年1月2日台股中小型公司12月營收一覽（新增1家）
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2026年1月2日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|毅嘉-電子零組件業
|9.12億
|15.2%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|毅嘉-電子零組件業
|9.12億
|4.7%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有0家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|0家
|介於10～50億
|>= 0%
|1家
|介於10～50億
|< 0%
|0家
|介於10～50億
|<= -20%
|0家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|0家
|小於10億
|>= 0%
|0家
|小於10億
|< 0%
|0家
|小於10億
|<= -20%
|0家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|毅嘉-電子零組件業
|9.12億
|15.2%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|毅嘉-電子零組件業
|9.12億
|4.7%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
